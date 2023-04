Caltanissetta, giovedì le Vare in processione: i capolavori dei Biangardi che commuovono lo spettatore

La settimana santa a Caltanissetta e la processione delle Vare dei Biangardi

A Caltanissetta il Giovedì Santo è il giorno dedicato alle Vare, i capolavori di Francesco e Vincenzo Biangardi che ripercorrono le tappe della Passione di Cristo.

Dalle ore 18 i Grandi Gruppi sacri, ornati a festa con colori e profumi di primavera, si riuniranno attorno la fontana del Tripisciano in Piazza Garibaldi. Da lì, dopo il calar del sole, inizieranno la loro processione.

Per la prima volta in assoluto da quando è iniziata questa antica processione, il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta benedirà le 16 Vare prima della partenza.

Mons. Mario Russotto si affaccerà dal balcone del Palazzo del Carmine e, quando avrà concluso il momento di preghiera le bande musicali inizieranno a dar fiato e movimento ai loro strumenti e faranno partire “La Cena” verso il tragitto prestabilito.

Il percorso tradizionale segue Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Re d’Italia, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, via Redentore, via Maddalena Calafato, via Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele e, alla fine, nuovamente in Piazza Garibaldi per la chiusura.

La “Spartenza” riporterà le Vare nella sala espositiva di via Colajanni dove resteranno “dormienti” per un intero anno, “risvegliate” solo da chi, incuriosito, chiederà di poter visitare questi capolavori della tradizione religiosa nissena.

Per tutti coloro i quali non potranno vedere di presenza le Processioni e Rappresentazioni Sacre di Caltanissetta potranno seguirle in diretta attraverso le pagine Facebook de “Il Fatto Nisseno”, “Blog Sicilia” e “Riti Settimana Santa Caltanissetta (Sicily)”.