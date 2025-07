Emergenza idrica, Tesauro: “Guasti ripetuti e gravi, situazione inaccettabile. Presenterò esposto in Procura”

Nuovo allarme idrico per i comuni di Caltanissetta e San Cataldo. A causa dell’ennesima rottura lungo la condotta principale di Siciliacque, in contrada Santa Barbara, Caltaqua ha annunciato l’impossibilità di garantire la distribuzione dell’acqua nelle due città, già provate da gravi disagi nei giorni scorsi.

Il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Walter Tesauro, ha diffuso una nota durissima, annunciando un esposto in Procura per fare chiarezza sulle cause di questi guasti ripetuti, che stanno aggravando una situazione ormai insostenibile.

“Nonostante le condizioni climatiche favorevoli degli scorsi mesi e il buon livello di riempimento degli invasi, ci ritroviamo ancora una volta a fare i conti con una gestione del servizio che definire insufficiente è un eufemismo. Non è concepibile che nel 2025, con temperature oltre i 40 gradi, cittadini, famiglie, anziani e attività produttive restino senz’acqua. È un fatto gravissimo che attiene alla dignità e alla salute pubblica”, ha dichiarato Tesauro.

Il primo cittadino ha ribadito che l’amministrazione non resterà in silenzio: “È una situazione che non può più essere tollerata. Chiediamo trasparenza, risposte concrete e soluzioni immediate. Non bastano più le rassicurazioni: serve un cambio di passo radicale”.

Tesauro ha poi sottolineato come l’acqua non possa essere considerata una risorsa opzionale: “L’acqua è un diritto, non una concessione. E questa città, come tutti i Comuni del nostro territorio, non può più continuare a subirne l’assenza con tale frequenza. Come sindaco e come presidente del Libero Consorzio, metterò in campo ogni azione utile affinché ciò che sta accadendo non si ripeta con questa costanza”.