The Kolors, folla e successo in viale Regina Margherita, un concerto da record. L’assessore Petrantoni chiarisce le criticità tecniche

A meno di 24 ore dal concerto dei The Kolors in viale Regina Margherita, l’assessore agli Eventi Toti Petrantoni ha fatto un’analisi approfondita della serata che ha trasformato il cuore di Caltanissetta in un grande palcoscenico a cielo aperto. Migliaia di persone hanno affollato la via centrale per assistere all’esibizione della band più ascoltata del momento, con il singolo “Tu con chi fai l’amore” in cima alle classifiche nazionali. L’evento, organizzato dal Comune con il pieno supporto del sindaco Walter Tesauro e dell’intera amministrazione, è stato definito un “successo straordinario”, non solo per la partecipazione, ma anche per il clima di festa e coinvolgimento che ha caratterizzato la serata.

Petrantoni, in un lungo intervento sui social, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: dalla giunta comunale agli uffici, dalle forze dell’ordine ai tecnici, fino ai volontari, sottolineando il grande lavoro di squadra e il senso di responsabilità dimostrato da ciascun attore coinvolto. “Organizzare un evento di questa portata – ha dichiarato – richiede impegno, sinergia e capacità di anticipare le criticità. Il risultato ottenuto è frutto della collaborazione di tutti”.

L’assessore non ha nascosto alcune difficoltà legate alla scelta della location, ammettendo che il parcheggio dello stadio Tomaselli sarebbe stato più adatto a ospitare un evento di tali dimensioni. “Non ci saranno più tentennamenti su questo aspetto – ha spiegato – perché è necessario garantire un’esperienza ottimale sia per il pubblico che per la logistica”. Nonostante ciò, la scelta di viale Regina Margherita ha avuto un impatto positivo anche sul commercio e sulla ristorazione locale, che hanno potuto beneficiare dell’enorme afflusso di spettatori provenienti anche da fuori provincia.

Uno dei temi più discussi è stato quello legato alla qualità dell’audio. Alcuni spettatori, soprattutto quelli posizionati in determinate aree laterali, hanno segnalato problemi di ascolto. Petrantoni ha chiarito che le difficoltà sono state causate da modifiche dell’ultimo minuto imposte dalla Commissione Pubblico Spettacolo, che ha richiesto lo spostamento del ledwall, compromettendo parzialmente la distribuzione del suono. “Non è accettabile che si trasformi un episodio tecnico in una valanga di insulti verso chi lavora per regalare eventi gratuiti alla città – ha ribadito –. Accettiamo le critiche costruttive, ma chi lavora merita rispetto”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche per la gestione della sicurezza e della viabilità. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia municipale hanno operato in sinergia con Protezione civile e Croce Rossa Italiana, garantendo un piano di sicurezza complesso ma efficace. “Un ringraziamento particolare – ha sottolineato l’assessore – va agli operatori della Croce Rossa, che hanno gestito un dispositivo di emergenza con decine di volontari, ambulanze e un punto di primo intervento, consentendo a tutti di vivere la serata in tranquillità”.

Un momento particolarmente emozionante della serata è stato quello riservato ai diversamente abili: un’area dedicata sotto il palco ha accolto oltre trenta persone in carrozzina, che hanno potuto vivere il concerto in prima fila, con la complicità e l’affetto di Stash e della band. “Questi sono i momenti che fanno capire quanto un evento non sia solo musica, ma anche inclusione, emozione e comunità”, ha commentato Petrantoni.

L’assessore ha infine rivolto uno sguardo al futuro, annunciando che il concerto dei The Kolors rappresenta solo una tappa di un percorso di crescita culturale che l’amministrazione intende proseguire. “Caltanissetta – ha detto – sta dimostrando di poter essere un punto di riferimento per la musica live e per gli spettacoli di qualità. Abbiamo già avuto artisti del calibro di Serena Brancale, Noemi, Dolcenera e Anna Tatangelo, e continueremo su questa strada. Il nostro obiettivo è dare alla città eventi che sappiano emozionare e lasciare un segno”.

Petrantoni ha concluso il suo intervento con un invito ai cittadini: “Caltanissetta può crescere solo con il contributo di tutti. Le critiche sono importanti se costruttive, ma è il fare, il mettersi in gioco, che porta risultati. Noi continueremo a lavorare perché questa città abbia sempre più momenti di condivisione e di bellezza”.