Caltanissetta, le 19 Varicedde protagoniste della notte del Mercoledì Santo

Chiudendo gli occhi e pensando alla Settimana Santa di Caltanissetta la mente viene subito invasa da una rievocazione sensoriale. Si avverte il tintinnio metallico generato dai portatori per avvisare che si sta per ripartire, le note che armoniose fuoriescono dagli strumenti della banda musicale, il profumo dei fiori con i quali vengono addobbate le Varicedde, il brusio degli spettatori.

I 19 gruppi sacri che riproducono la Passione di Gesù, dalle ore 20 all’imbrunire, inizieranno a sfilare in corteo lungo tutto il centro storico.

L’associazione Piccoli Gruppi Sacri, presieduta da Michele Spena, cura con particolare amore e devozione tutti i particolari che riguardano questa processione e il suo incedere lungo le vie del Centro Storico.

“La Settimana Santa è un patrimonio della città. Tutti ne siamo custodi e detentori, Tutti contribuiamo, con le nostre azioni, con il nostro comportamento, a valorizzarla: non sprechiamo quest’opportunità e, pertanto, vi aspettiamo numerosi in Piazza Garibaldi a Caltanissetta fin dalle ore 18:00 – continua il Presidente Spena -. Racconteremo con i nostri piccoli gioiellini la Passione dal Cuore della Sicilia a tutti i bambini di Caltanissetta e non solo, ai loro genitori, ai loro nonni e a quanti apriranno il loro cuore all’ascolto del nostro racconto. Questa la nostra visione, missione e obiettivo per i prossimi anni. Questo il percorso intrapreso dall’Associazione Piccoli Gruppi Sacri”.

E come “percorso” materiale – e non soltanto metaforico – l’associazione ha comunicato di aver ripreso il tragitto che penetra fino a quella che, simbolicamente, rappresentava il fulcro della città: la Strata ‘a Foglia. Nel 2021, a causa delle misure restrittive imposte per contenere il Sars Cov2 il Comitato di valutazione aveva preferito evitare tutte le aree e le strade che potevano creare dei contingentamenti e, dunque, il percorso aveva replicato quello delle “sorelle maggiori” del Giovedì Santo.

Torneranno, dopo la coreografica scenografia realizzata per la Domenica delle Palme, le illuminazioni architetturali di Tiziano Lamarca e Marco Tumminelli.

Le chiese che coccoleranno le Varicedde al loro passaggio sono, in ordine di incontro processionale, la Cattedrale Santa Maria La Nova, San Sebastiano, Santa Croce, Santa Lucia e Madonna delle Grazie. Ciascuna di esse avrà la facciata principale illuminata con disegni geometrici e immagini che i due light artist faranno alternare durante le serate.

Una scelta fortemente voluta nel 2022 dal Presidente dell’associazione Piccoli Gruppi Sacri Michele Spena e che, quest’anno, l’amministrazione Gambino ha chiesto di replicare estendendo lo scenario luminoso in tutte e 4 le processioni che avvolgeranno la piazza di Caltanissetta.

Per chi volesse apprezzare questa processione sontuosa e solenne, può cercare le 19 Varicedde accompagnate da 19 bande musicali e 19 famiglie nel percorso Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Re d’Italia, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, via Berengario Gaetani, Strata ‘a Foglia, via Consultore Benintendi, via Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele e, alla fine, nuovamente in Piazza Garibaldi per la chiusura.

La notte non ci sarà una vera e propria “Spartenza” perchè i 19 piccoli gruppi sacri, riprendendo l’esperienza vissuta lo scorso anno, dopo essersi riunite tutte attorno piazza Garibaldi verranno accolte dentro Santa Maria La Nova e la vigile protezione dei Gruppi Sacri che sono stati già portati all’interno della Cattedrale.

Un’immagine coinvolgente ricca di significato simbolico che annulla le differenze – caratterizzate in dimensioni, proprietà o scultore – per sottolineare come la Passione di Cristo rappresenta tutti senza alcuna distinzione.

Per tutti coloro i quali non potranno vedere di presenza le Processioni e Rappresentazioni Sacre di Caltanissetta potranno seguirle in diretta attraverso le pagine Facebook de “Il Fatto Nisseno”, “Blog Sicilia” e “Riti Settimana Santa Caltanissetta (Sicily)”.