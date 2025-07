Solidarietà a San Cataldo, il SIULP Caltanissetta dona un frigorifero alle comunità “Alba” e “Germoglio”

Il 24 luglio scorso, alcuni membri della Segreteria Provinciale SIULP Caltanissetta si sono recati presso le comunità “Alba” e “Germoglio” di San Cataldo per la consegna ufficiale di quanto acquistato con il ricavato del torneo di padel “III memorial Falzone – Pilato”. Il Segretario Generale Provinciale del SIULP Caltanissetta, Massimiliano Occhipinti, ha incontrato la referente delle comunità, nella persona della dott.ssa Valentina Vasapolli, per consegnare un frigorifero da mettere a disposizione degli ospiti delle strutture suindicate. Si tratta di beni acquistati grazie al ricavato dell’evento benefico organizzato dal SIULP Caltanissetta svoltosi il 29 giugno, iniziativa che, fin da subito, è stata benevolmente accolta anche dalla dott.ssa Valentina Vasapolli la quale, oltre ad aver presenziato al torneo, ha altresì provveduto a premiare una delle due coppie vincitrici. L‘organizzazione sindacale desidera rinnovare i propri ringraziamenti a tutti i partecipanti che hanno consentito la buona riuscita del torneo, i gestori del Green Padel e i parenti dei colleghi Falzone e Pilato, nelle persone di Vincenzo Falzone, cugino di Salvatore, e di Marika Pilato, sorella di Michele, che, tra l’altro, ha anche provveduto alla consegna del premio all’altra coppia vincitrice. Il Segretario Generale Provinciale del SIULP Massimiliano Occhipinti ha sottolineato che l’intento di questa donazione è proprio quello di fornire un aiuto ai bambini che, grazie a questo nuovo elettrodomestico, potranno permanere all’interno delle comunità “Alba” e “Germoglio” di San Cataldo in maniera più confortevole, nonostante le elevate temperature. Inoltre, ha anche precisato che il SIULP Caltanissetta intende impegnarsi a seguire con determinazione l’obiettivo di essere vicino alla collettività e contribuire, con le proprie azioni di solidarietà, ad un miglioramento, seppur minimo, del futuro delle comunità e delle persone che vi fanno parte.