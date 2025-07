Michele Mancuso (FI): «Le parole di Tajani confermano la forza del lavoro di squadra in Sicilia»

«Le parole pronunciate dal nostro leader nazionale Antonio Tajani durante la relazione al Consiglio nazionale di Forza Italia sono motivo di grande orgoglio per tutti noi. Tajani ha ringraziato il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e il coordinatore regionale Marcello Caruso per il lavoro svolto sul territorio, un impegno che ha portato risultati importanti, come l’ingresso nel partito del sindaco civico di Ragusa, Giuseppe Cassì».

Lo dichiara l’on. Michele Mancuso, deputato all’ARS di Forza Italia, che aggiunge: «Questi riconoscimenti sono il frutto di una strategia di vicinanza alle comunità e di una politica del fare che, grazie al presidente Schifani e a tutto il gruppo parlamentare siciliano, sta portando risultati concreti. Forza Italia in Sicilia si sta dimostrando una realtà coesa e capace di guardare ai bisogni reali dei cittadini, con una visione moderna e pragmatica».

«Sono orgoglioso di far parte di questa squadra – conclude Mancuso – che con serietà e impegno quotidiano sta rafforzando la presenza di Forza Italia sul territorio, contribuendo a dare risposte e stabilità alla nostra Sicilia».