Caltanissetta, lunedì Fidapa e Manzoni-Juvara insieme per il concerto “Dulcis Christe Salvator Mundi”

La Fidapa Caltanissetta, per quest’anno sociale presieduta da Rosaria Impaglione, in collaborazione con l’IISS “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta ha organizzato, per lunedì 3 aprile dalle ore 18.00, il Concerto della Settimana Santa “Dulcis Christe Salvator Mundi”.

Si esibiranno la Corale Polifonica Eutherpe, la direttrice del Coro Rosa Maria Chiarello e la pianista Paola Milazzo (tutti insieme nella foto di copertina).

Un’occasione per potersi preparare al meglio alle festività pasquali grazie alla dolcezza e all’intensità trasmessa dalle note musicali e dalle voci dei cantanti.

La “Corale polifonica Euterpe è nata nel Novembre del 2000. E’ diretta dalla prof.ssa Rosa Maria Chiarello, docente di canto presso il Liceo Musicale “ Manzoni-Juvara” di Caltanissetta ed è accompagnata al pianoforte dalla prof.ssa Paola Milazzo docente di pianoforte nello stesso Liceo. La corale è formata da alunni che frequentano dalla I alla V classe di tutti gli indirizzi presenti nel l’Istituto: Scienze Umane, Economico Sociale e Liceo Musicale. Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale a brani di autori contemporanei. La corale si è distinta dalla sua nascita ad ora per la presenza di soli elementi femminili, ma quest’anno scolastico si è arricchita con la presenza di voci maschili. La corale ha al suo attivo numerosi concerti, ha partecipato a diverse Master Class di canto, ha partecipato a vari concorsi piazzandosi sempre ai primi posti e ottenendo anche Primi premi assoluti.

La Fidapa e l’IIS “Manzoni – Juvara” invitano ad assistere allo spettacolo tutti coloro che sono interessati ad ascoltare buona musica.

Il Concerto si terrà nella Chiesa di Sant’Anna di Caltanissetta.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il Concerto è uno degli eventi organizzati durante la Settimana Santa a Caltanissetta. Leggi tutti gli altri appuntamenti.