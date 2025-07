Riesi. Al Parco Urbano BC Sicilia presenta il libro “La Storia di Riesi a fumetti”

RIESI. Dopo la grande partecipazione delle scuole, il libro “Storia di Riesi a fumetti” torna protagonista, questa volta con un evento aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà stasera alle ore 20,30 al Parco Urbano di Riesi.

Sarà un’occasione speciale per riscoprire in modo coinvolgente e accessibile la storia del nostro territorio e per visionare, in esclusiva, le tavole originali del libro. L’evento è stato organizzato in sinergia tra BCsicilia – Rotary Club e Comune di Riesi e rientra nel calendario della manifestazione Le Notti di BCsicilia. Nella circostanza sarà presentato il libro “Storia di Riesi a Fumetti” II edizione.

Interverranno Giuseppe Veneziano autore dei disegni, Massimo Rosario Paterna autore dei testi. L’introduzione sarà della prof.ssa Maria Catena A. Sanfilippo Presidente di BCsicilia sede di Riesi. Previsti i saluti istituzionali del dott. Salvatore Emiliano Sardella, sindaco di Riesi, della Dott.ssa Daniela Pasqualetto assessore alla Cultura, del dott. Salvatore Pasqualetto, Presidente Rotary Club Valle del Salso. Modererà la serata il dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia. Durante la serata saranno in mostra le tavole originali del libro.