Caltanissetta, sabato “Oltre” a Palazzo Moncada: collettiva d’arte e la presentazione del libro di Anna Giannone

A Caltanissetta sarà inaugurata sabato 25 marzo 2023 la mostra “Oltre la Paura”, una collettiva d’arte contemporanea istallata a Palazzo Moncada e che resterà aperta al pubblico fino al 13 aprile.

Immagini sulle quali soffermarsi, riflettere, lasciarsi incantare e poi far proseguire l’immaginazione oltre i propri confini. Gli stessi artisti parlano dell’iniziativa “non solo come una mostra ma un percorso da vivere intensamente”. E, proprio per lasciare il pensiero in sospeso, alle ore 19 un altro evento correlato avverrà in contemporanea nello stesso luogo dove sono esposte le opere di Anna Giannone, Alberto Antonio Foresta, Carlo Sillitti, Fausta Caldarella, Floriana Rampanti, Lorenzo Ciulla, Michelangelo Lacagnina, Venera Alaimo, Ivana Urso.

Sarà, infatti, presentato nella Sala degli Oratori il libro “Come fosse un fiore, Storia di una donna in pandemia” di Anna Giannone che, oltre ad autrice è anche l’ideatrice della stessa collettiva d’arte contemporanea.

Il libro propone sfumature introspettive vissute durante il periodo del Lockdown imposto per contenere il Coronavirus ed è arricchito con dei dipinti molto suggestivi che mostrano un frammento della realtà vissuta nel periodo più buio della nostra epoca.

Dialogherà con l’autrice Grazia Visconti. Si delineerà l’idea che sta all’origine di questo libro e il desiderio di mettere in comunione l’esperienza vissuta in un momento in cui “distanziamento” e “isolamento” erano non soltanto delle direttive imposte dall’alto ma delle misure salvavita per il bene personale e di tutta la famiglia.

Si racconterà la storia di una donna, una madre, una cittadina, una professionista che, giorno dopo giorno, si è interrogata su ciò che stava vivendo per non lasciarsi abbattere dalla paura e dallo sconforto ma riuscire ad andare “Oltre” quell’esperienza senza dimenticarla ma, al contempo, senza privarsi della libertà.

“Oggi – spiegano gli editori Eskimo Edizioni – continua la stessa forma di resistenza attraverso la memoria dei giorni passati. Di quello che eravamo, che pensavamo di dover diventare e quelli che in realtà siamo diventati. Da quel buio siamo venuti fuori anche attraverso l’arte, con un balzo oltre la paura”.

“Oltre”, in sintesi, è il messaggio più forte della resilienza e del coraggio perché è proprio “dal buio che l’arte esplode. La forma più pura e pacifica di resistere”.

L’appuntamento è a Palazzo Moncada a Caltanissetta sabato 25 marzo 2023 alle ore 19.

L’evento è inserito all’interno degli appuntamenti consigliati per la Settimana Santa di Caltanissetta (guarda il calendario completo)

Ingresso libero e gratuito. La mostra sarà fruibile fino al 14 aprile dalle 9,30 alle 13.00 e dalle 17 alle 20.00