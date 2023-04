Caltanissetta, il Signore della città esce dal Santuario per lasciarsi riabbracciare dal suo popolo

Ritorna oggi, tra le vie del Centro Storico, il corteo che porta in processione il Santissimo Crocifisso “Signore della Città”.

Il “Cristo Nero”, portato in spalla dai Fogliamari scalzi, sarà scortato dal Clero e dalla Real Maestranza. Un viaggio lungo i più antichi quartieri della città accompagnato da preghiere e “Ladate”. Un viaggio composto caratterizzato anche da tanti ex voto che seguono scalzi la testa della processione.

Foto: Ritratti Camilleri

Alle 19:00 verrà uscito il Fercolo dal suo Santuario e il corteo procederà lungo il percorso:

Via Signore della Città, V.le Amedeo, via Roma, via Mauro Tumminelli, via Paolo Emiliani Giudci, C.so Vittorio Emanuele, via Re D’Italia, C . s o U m b e r t o I , v i a C a m i l l o G e n o v e s e , v i a R o m a , V . l e A m e d e o con arrivo al Santuario “Signore della Città” dove S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto impartirà a tutti i presenti la solenne benedizione.

Si tratta della processione più sentita dai cittadini di Caltanissetta e da chi, ormai da anni, non risiede più in città ma ha comunque lasciato un pezzo del suo cuore in questa processione.

Molto è stato detto e scritto su questo Crocifisso trovato nel 1628 in una grotta dai raccoglitori di erbe selvatiche che si muovevano nelle campagne limitrofe alla città.

E, addirittura, questa storia, antica e attuale, è diventata anche l’oggetto del docufilm “U Cristu Truvatu” di Tony Gangitano. Una produzione patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana e finanziata dalla Fondazione Federico II di Palermo che ne ha compreso l’importanza storico-culturale e ha sostenuto la sua realizzazione e lancio in circuiti importanti. (Leggi di più sul docufilm)

Quello di oggi pomeriggio sarà un appuntamento particolarmente coinvolgente che la città di Caltanissetta attende, con trepidazione, per tutto l’anno. E chi sarà presente non resterà deluso.

Per tutti coloro i quali non potranno vedere di presenza le Processioni e Rappresentazioni Sacre di Caltanissetta potranno seguirle in diretta attraverso le pagine Facebook de “Il Fatto Nisseno”, “Blog Sicilia” e “Riti Settimana Santa Caltanissetta (Sicily)”.