San Cataldo. Convocato per il 18 ottobre il Consiglio comunale con 11 interrogazioni consiliari

SAN CATALDO. E’ stato convocato per 18 Ottobre alle ore 18:30 il Consiglio Comunale con 16 punti all’ordine del giorno. A convocarlo è stato il presidente del Consiglio Romeo Bonsignore. Questo l’ordine del giorno.
1. RIPRESENTAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” SULLA DIFFORMITA’ RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GESTORE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA FORNITURA DEI CESTINI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE
2. RIPRESENTAZIONE INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” SULLO STATO DI DEGRADO PARCHI E PIAZZE DELLA CITTA’
3. RIPRESENTAZIONE INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” RELATIVA ALLA PULIZIA CADITOIE STRADALI – GRAVE STATO DI PERICOLO A CAUSA POTENZIALI ALLAGAMENTI
4. RIPRESENTAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'”SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE – ZONA A MONTE DI VIA SIRACUSA – QUARTIERE POZZO MORRILLO E SANTO ANTONIO
5. RIPRESENTAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA: SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE: QUARTIERE SANTA MARIA DI NAZARETH
6. RIPRESENTAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE: QUARTIERE CRISTO RE E VARIE ALTRE VIE ANCHE DI CENTRO STORICO
7. RIPRESENTAAZIONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULLA MANCATA SCERBATURA CONTESTUALE ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE CITTADINE: QUARTIERE OROLOGIO
8. RIPRESENTAZONE – INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVA ALLA REITERA RICHIESTA DI RISPOSTA AD INTERROGAZIONE RELATIVA AD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
9. INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ” RELATIVA AL LAVAGGIO E DISINFEZIONE SEDI STRADALI DELLA CITTÀ
10. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVA AL PREAVVISO DI ISCRIZIONE DI FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI DA PARTE DI SOGET – CONCESSIONARIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI SAN CATALDO
11. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” LE SPIGHE” RELATIVA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATI CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
12. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI: NARO VINCENZO, MODAFFARI GIAMPIERO, SORCE ROSARIO, BARTOLO MANGIONE, PIRRELLO SALVATORE, APRILE ROSARIO SUL FONDO CONCORSI DI PROGETTAZIONE
13. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA ALLA SETTIMANA SANTA SANCATALDESE
14. APROVAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGlIO COMUNALE: RICHIESTA DI RELAZIONE SU RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DA PARTE DEL GESTORE DEL COMUNE DI SAN CATALDO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÈ VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI E PENALITÀ PER GLI ANNI 2019-2020-2021-2022 DA VALERE QUALE DECURTAZIONE DELL‟IMPORTO DEL SERVIZIO PER L‟ANNO 2022.
15. COSTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE SULLA TOPONOMASTICA
16. COSTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’