Famila Sicila, promuove volantino digitale: Meno fogli, più foglie!​

Meno fogli, più foglie!​ recita così il claim della nuova campagna Famila Sicilia che promuove il volantino digitale.​

Un’iniziativa di comunicazione virtuosa nata per ridurre l’impatto ambientale derivante dalla stampa dei volantini che l’insegna sta veicolando con un approccio​ multicanale.

L’impiego della carta per la stampa dei volantini infatti era già stato ridotto sensibilmente con il nuovo formato a 20 pagine, ma oggi l’azienda sta scegliendo di​ raccomandare sempre di più alla clientela la fruizione del volantino in formato digitale, dove sono presenti molti più prodotti in promozione​ a tutto vantaggio dell’ambiente



E proprio oggi, in occasione della “giornata della terra”, la campagna “meno fogli, più foglie!” arriverà anche sui punti vendita attraverso dei singolari totem a forma di albero dal​ quale i clienti potranno scaricare direttamente il volantino digitale semplicemente scansionando un QR code.

Una scelta smart e sostenibile che permette alle persone di accedere ad un’offerta promozionale sempre più ricca ed aggiornata e all’azienda di continuare il proprio​ percorso nella riduzione dell’impatto ambientale e di confermare il suo impegno alla sostenibilità.