Catania, Tribunale sospende sospensione di Pogliese che torna sindaco: “Torno a servire la mia città”

Salvo Pogliese e’ stato reintegrato nella carica di sindaco di CATANIA. Ad annunciarlo e’ stato lo stesso Pogliese con un post su Facebook. “Il tribunale di CATANIA ha infatti riconosciuto la fondatezza della questione di legittimita’ costituzionale relativa all’applicazione della legge Severino, sollevata dai miei legali, demandandone la risoluzione alla Corte Costituzionale”, scrive Pogliese che era stato sospeso per 18 mesi dalla carica di sindaco il 24 luglio scorso a seguito della condanna a quattro anni e tre mesi inflittagli dal tribunale di Palermo nel processo sulle cosiddette ‘spese pazze’ all’Ars. “Ringrazio tutti coloro che in questi mesi mi sono stati sinceramente vicini in un momento difficile della mia vita e gli avvocati Eugenio Marano, Claudio Milazzo e Felice Giuffre’.

Adesso tornero’ a servire la mia citta’, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione, la stessa determinazione che avevo quando nella primavera del 2018 decisi di rinunciare a un comodo seggio da europarlamentare, alle indennita’ e alle immunita’ previste da quel ruolo, per servire una CATANIA sofferente e prossima al dissesto. Lo faro’ – ha concluso – con ancora piu’ determinazione di allora, perche’ la mia scelta e’ CATANIA“.