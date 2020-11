Montedoro, un annullo filatelico ed una cartolina per celebrare il museo della zolfara

Montedoro è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Sicilia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per tale ragione, venerdì 27 novembre, dalle 09:00 alle 13:00, alla presenza del sindaco Renzo Bufalino e di alcuni rappresentanti aziendali, presso il piccolo Ufficio Postale di Montedoro, saranno presentati un annullo filatelico e una cartolina celebrativa del museo della zolfara e della storia dei “carusi”.

L’iniziativa di domani è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre scorso a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.



«Ringrazio Poste Italiane – dichiara il sindaco Renzo Bufalino – per aver scelto di dedicare un annullo filatelico ed una cartolina al nostro museo della zolfara e alla tragica storia dei carusi. Naturalmente questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di promozione e valorizzazione delle nostre attrazioni culturali. Montedoro, malgrado le sue dimensioni, si conferma un comune in grado di attirare l’attenzione e l’interesse di turisti ed appassionati di storia.»