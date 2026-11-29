Un 20enne e’ stato colpito piùvolte alla testa, presumibilmente con una spranga, a Cammarata (Agrigento). E’ il ferito piu’ grave, ora ricoverato all’ospedale di Agrigento per emorragia cerebrale, della violenta aggressione avvenuta durante la scorsa notte che ha coinvolto anche tre familiari del ragazzo, tra cui la madre e uno zio. A presentarsi davanti all’abitazione della vittima sono state diverse persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ne è scaturito uno scontro. Una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri è che all’origine della violenza ci sia il legame del ventenne con una ragazza imparentata con i presunti aggressori.