MUSSOMELI – Sono passati 15 giorni dalla colletta alimentare ed è tempo di resoconti. “E’ giusto dare ai cittadini che ci hanno aiutato con le loro offerte di cibo contezza della colletta”, dice Vittorio Catania Vice Governatore della Misericordia di Mussomeli e coordinatore cittadino della 30^ Colletta Alimentare Nazionale. I dati regionali potrebbero sembrare noiosi ma rendono l’idea di questa grande macchina che si è messa in moto: Agrigento +16,97% con 44.015 kg contro 37.629 kg del 2025. Caltanissetta +1,18% con 26.261 kg contro 25.953 kg. Catania +2,02% con 118.506 kg contro 116.155 kg. Enna -10,06% con 14.343 kg contro 15.948 kg. Messina +5,46% con 70.693 kg contro 67.034 kg. Palermo +7,61% con 129.806 kg contro 120.628 kg. Ragusa +0,89% con 34.506 kg contro 34.201 kg. Siracusa +7,17% con 46.326 kg contro 43.227 kg. Trapani -0,48% con 61.736 kg contro 62.031 kg. Va detto che Mussomeli si è distinta in tutta la regione con un +11,45 %, ben oltre la media di tutte le provincie seconda solo ad Agrigento, sono stati raccolti in tutto 2732,77 Kg di merce conto i 2452 Kg dello scorso anno, merce che è confluita presso i locali del Banco Alimentare gestito dalla Misericordia, catalogata e allocata per tipo. Sono arrivati 1232 Kg di pasta, 319 Kg di salsa e passata, 219 Kg di merende e prodotti per la colazione, 149 Kg di zucchero, 364 Lt di latte e altri prodotti vari come omogeneizzati e biscotti per neonati, sale, olio, prodotti per la pulizia personale, marmellate, ecc… Tutti prodotti, che in accordo con il Banco Alimentare zonale, rimangono a Mussomeli, 1904,31 Kg verranno distribuiti nei prossimi mesi assieme ai prodotti del Fondo Sociale Europeo e Nazionale che mensilmente vengono ritirati presso il magazzino di zona, 828,46 Kg sono stati trasferiti a “The Good Kitchen” per le loro esigenze. E’ doveroso ringraziare l’Arciconfraternita della Madrice presente presso la LIDL, la Confraternita di San Giovanni, presente presso la COOP di contrada Monticelli, i Lions presenti presso Ard discount di contrada Bosco, i ragazzi del catechismo di Cristo Re con i rispettivi catechisti presenti presso Quick Sisa di via Bellini e Rossotono di Viale Europa, L’associazione Smile for Life presente presso Quick Sisa di Via Santa Maria e la confraternita del Carmelo con “The good Kitcken” presso l’Eurospin di Acquaviva Platani. Inoltre si ringraziano una quindicina di ragazzi delle scuole superiori di contrada Prato che come jolly si sono prodigati presso il Magazzino, a supplire le temporanee assenze nei vari supermercati e ad andare con i mezzi della Misericordia a ritirare gli scatoli che man mano si accumulavano nei supermercati; la loro presenza è stata apprezzata per essersi resi utili per questa benefica causa; a tutti verrà rilasciato un credito formativo utile in vista della maturità che dovranno prossimamente affrontare, con l’auspicio di ritrovarli più numerosi il prossimo anno. Un grazie anche ai supermercati che ci hanno ospitato LIDL con 686 Kg raccolti, la COOP di contrada Monticelli con 507 Kg raccolti, Ard discount 290 Kg raccolti, Quick Sisa di via Bellini con 323 Kg raccolti, Rossotono con 299 Kg raccolti, Quick Sisa di Via Santa Maria con 154 Kg raccolti e l’Eurospin di Acquaviva con 458,80 Kg raccolti, altro materiale è stato portato direttamente in Misericordia. “Mussomeli e i suoi cittadini si sono ancora una volta distinti per solidarietà, cuore e vicinanza verso i più bisognosi” dice il Governatore della Misericordia Pinuccio Favata che aggiunge un ringraziamento anche ai volontari della Misericordia che in questa giornata si sono prodigati.