Uno scooter Liberty rubato 29 anni fa a Palermo è tornato in strada, ma a Napoli, in via Croci Santa Lucia al Monte. In sella c’era un 57enne già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai carabinieri per riciclaggio, ricettazione e guida senza patente. Il mezzo è stato sequestrato e verosimilmente tornerà nelle mani del proprietario palermitano. È accaduto ieri sera durante i controlli dei militari della Compagnia Napoli Centro. Insieme al 57enne sono state denunciate altre persone: due sorprese a raccogliere denaro dagli automobilisti in cerca di sosta e due ventenni per porto abusivo di armi, avendo in tasca un coltello. Denunciati per falsità materiale anche un 21enne e un 22enne, trovati con carte d’identità elettroniche prive di chip, un fenomeno che non sembra trovare argine. Cinque gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura. Tre i locali ispezionati, con il supporto di Nil, Nas e polizia municipale. Sospesa una pescheria perché vi lavorava una persona in nero; rilevata anche un’occupazione abusiva di suolo pubblico, con sanzioni per oltre 5mila euro. Sospeso inoltre un ristorante in via dei Tribunali, che impiegava tre dipendenti senza contratto: sequestrati 10 chili di alimenti e applicate sanzioni per gravi carenze igienico-sanitarie, oltre a un’altra occupazione abusiva di suolo pubblico. In questo caso le sanzioni superano i 20mila euro. I controlli, annunciano dall’Arma, proseguiranno anche nelle prossime ore. (Com/Cac/ Dire)