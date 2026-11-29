Un incarico professionale da 23.300 euro è stato affidato dal Comune di Agrigento per verificare e certificare le spese sostenute nell’ambito del sistema di accoglienza dei migranti. A ottenere la consulenza, nel dicembre del 2024, è stata Danila Nobile, oggi presidente del consiglio di amministrazione di Aica, l’azienda idrica.

La consulenza figura ancora tra gli incarichi in corso nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente. La relativa scheda è stata pubblicata il 26 novembre . Nobile era stata l’unica professionista a presentare domanda per la selezione pubblica indetta dal Comune il 22 novembre 2024.

L’affidamento e il progetto di accoglienza

La procedura era stata seguita dal dirigente Antonio Insalaco , che aveva presieduto anche la commissione incaricata di valutare la candidatura. Il provvedimento di affidamento era stato firmato il 16 dicembre 2024, mentre il contratto era stato sottoscritto dalla commercialista alla vigilia di Natale.

L’incarico riguarda il ruolo di revisore contabile indipendente del progetto Sai, con il compito di controllare e certificare le spese relative alle annualità 2024 e 2025 . Il sistema comprende complessivamente 276 posti di accoglienza , compresi quelli destinati alle persone provenienti dall’Ucraina.

La gestione del servizio era stata affidata, per un valore superiore a 6 milioni di euro , al raggruppamento formato dall’associazione La Mano di Francesco e dalla cooperativa sociale San Marco. Il compenso inizialmente previsto per Nobile ammontava a 29 mila euro.

La occhiali del compenso

Il 5 settembre 2025, quando Nobile era già alla guida di Aica, il Comune ha rettificato il provvedimento riconoscendo un errore nel calcolo del corrispettivo. L’importo è stato ridotto di 5.700 euro , fissando il compenso in 11.650 euro per ciascuna annualità.

La spesa è interamente finanziata con risorse del ministero dell’Interno . La scheda pubblicata sul portale indica come dati di conclusione dell’incarico il 31 dicembre 2025, ma la consulenza risulta ancora inserita tra quelle in corso, a quasi un anno dalla scadenza riportata.

Il contratto prevede comunque che l’attività professionale prosegua fino alla completa chiusura e definizione del progetto. È questa la motivazione indicata per la permanenza dell’incarico nell’elenco disponibile nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa del Comune.