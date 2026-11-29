CALTANISSETTA – Il fascino senza tempo della Vespa incontra l’arte e la cultura, dando vita a una suggestiva iniziativa nel cuore della città. Una due giorni all’insegna della passione, della condivisione e della valorizzazione del territorio, organizzata dal Vespa Club Caltanissetta presso la Casa-Museo “Michele Tripisciano”, culminata con il rinnovo del direttivo per il quadriennio 2026-2030 e la riconferma all’unanimità del presidente Gioacchino Vincitore.

Nella serata di sabato 28 novembre, il sodalizio nisseno ha dato vita a una mostra statica di Vespe, ripercorrendo, attraverso diversi modelli, il periodo compreso tra il 1957 e il 2026. Un viaggio attraverso quasi settant’anni di storia, costume e design italiano, impreziosito dall’esposizione delle opere di nove artisti nisseni: Stefania Turco, Alessandra Marotta, Stefania Caruso, Sara Di Ventura, Daniela Bonuccelli, Mattia Congiu, Monica Castellana, Marcella Arena e Carlotta Vincitore.

Un connubio particolarmente riuscito tra arte e motorismo, tra la creatività degli artisti locali e il fascino di un mezzo diventato simbolo dell’italianità nel mondo, in una location fortemente rappresentativa del patrimonio culturale di Caltanissetta.

A fare visita all’esposizione anche l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Walter Tesauro e dall’assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive Guido Del Popolo. Una presenza istituzionale che sottolinea l’attenzione verso le realtà associative cittadine capaci di promuovere iniziative che coniugano socialità, cultura e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Nella giornata di domenica 29 novembre si sono svolte le votazioni per il rinnovo del direttivo, che hanno sancito la riconferma all’unanimità di Gioacchino Vincitore alla presidenza del Vespa Club Caltanissetta.

Un attestato di stima e fiducia nei confronti di un presidente che ha saputo andare oltre la semplice passione motoristica, facendo della Vespa uno strumento di aggregazione sociale, promozione culturale e valorizzazione dell’identità nissena.

Per Gioacchino Vincitore l’amore per l’iconico scooter italiano ha radici profonde. Una grande passione ereditata dal papà, conosciutissimo in città, che gli ha trasmesso l’amore per le due ruote. Un patrimonio di ricordi, affetti e tradizioni familiari che Gioacchino ha saputo custodire e alimentare, trasformandolo in un impegno associativo caratterizzato da numerose iniziative a beneficio della città.

La capacità di coniugare l’amore per la Vespa con quello per l’arte e la cultura rappresenta uno degli aspetti distintivi della sua presidenza. La mostra ospitata alla Casa-Museo Tripisciano ne è stata un’ulteriore testimonianza, offrendo una vetrina agli artisti locali e creando un dialogo tra differenti espressioni della creatività.

La riconferma di Gioacchino Vincitore apre un nuovo capitolo nella storia del Vespa Club Caltanissetta, proiettato verso un importante traguardo: il settantesimo anniversario dalla fondazione, che ricorrerà nel 2027.

Per Vincitore la Vespa non è soltanto un mezzo di trasporto o un oggetto da collezione, ma un filo che unisce generazioni, custodisce la memoria familiare e diventa occasione per raccontare e valorizzare la propria città. Una passione nata in famiglia, diventata nel tempo patrimonio da condividere con un’intera comunità.