Venerdì 27 novembre, presso l’ex Chiesa di San Giovanni Battista a Gela, si è svolto il convegno “Randagismo in Sicilia – Contrasto e prevenzione nella provincia di Caltanissetta”, un importante momento di confronto tra amministratori, istituzioni, esperti del settore, rappresentanti dell’ASP, associazioni animaliste e volontari, chiamati a riflettere su un fenomeno complesso che ci riguarda tutti da vicino.

“Siamo particolarmente felici e orgogliosi che il Comune di Delia sia stato invitato a prendere parte a questo importante appuntamento – dichiara il sindaco Gianfilippo Bancheri -, da parte dell’organizzatore e coordinatore Gianluca Internullo, Consigliere dell’Area Urbana 9 del Comune di Gela, e che il nostro Assessore al Benessere Animale e Lotta al Randagismo, Daniela Gallo, sia stata chiamata a intervenire come relatrice per portare al tavolo l’esperienza amministrativa maturata dal nostro Comune e il percorso intrapreso in questi anni.”

Nel corso dei lavori, aperti dal Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, è stato affrontato il tema della sostenibilità economica del fenomeno. Il Direttore del Dipartimento Veterinario dell’ASP di Caltanissetta, Dott. Luigi Farruggia, ha delineato il quadro della situazione provinciale, evidenziando l’impegno dei servizi veterinari e le difficoltà operative con cui quotidianamente si confrontano. Dopo i contributi degli amministratori dei Comuni di Ragusa e Vittoria, ha fatto seguito l’intervento del Dott. Elia Rizzo, Dirigente dell’U.O.S.D. Randagismo dell’ASP di Caltanissetta, che ha approfondito i contenuti e le disposizioni della Legge Regionale 15/2022, riportando i dati relativi all’attività svolta dall’Asp in collaborazione coi Comuni della provincia.

Presenti le Dirigenti Veterinarie dell’Asp di Caltanissetta Stefania Turco e Silvia Cortese

A seguire, l’assessore Daniela Gallo è intervenuta illustrando il percorso avviato a Delia, soffermandosi sull’importanza di un modello di gestione fondato sulla collaborazione tra Comune, Azienda sanitaria, associazioni, volontari, istituzioni scolastiche e cittadini. Un percorso che stiamo costruendo e consolidando, all’interno del quale alla gestione delle emergenze si affiancano la prevenzione, le sterilizzazioni, la microchippatura, le adozioni consapevoli e, soprattutto, l’importanza dell’attività di sensibilizzazione nell’ottica della costruzione di una cultura del rispetto e della corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente.

Il Garante regionale dei diritti degli animali, Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe, intervenuto in collegamento, ha poi richiamato l’attenzione sulle criticità, ribadendo la propria disponibilità ad accogliere proposte e contributi da sottoporre all’attenzione delle istituzioni regionali. A chiudere gli interventi, l’assessore al Randagismo di San Cataldo, Michele Giarratano, che ha condiviso i risultati e le buone pratiche adottate nel proprio Comune, con particolare riferimento all’esperienza dei micro-canili.

Particolarmente significativo anche il confronto che ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni animaliste e i volontari, il cui contributo risulta essere fondamentale per individuare soluzioni realmente efficaci.

Diverse le criticità emerse, le difficoltà operative e organizzative che incidono direttamente sulla possibilità di programmare e realizzare interventi efficaci ovvero dare risposte tempestive alle tante situazioni che quotidianamente si presentano sui territori. La collaborazione tra Comuni, ASP, associazioni e volontari è fondamentale, ma deve poter contare anche su risorse adeguate, personale sufficiente e strumenti operativi capaci di sostenere realmente il lavoro di tutti i soggetti coinvolti. Prossimo obiettivo: costruire proposte condivise da sottoporre a chi ha la responsabilità di programmare e mettere a disposizione le risorse necessarie.

“C’è un messaggio che riteniamo importante portare a casa da questo incontro e che intendiamo condividere – afferma Bancheri -. Il randagismo non può essere affrontato da un singolo comune, né può essere delegato esclusivamente ai servizi veterinari o al volontariato. È una responsabilità collettiva. Il randagismo non è soltanto una questione sanitaria o amministrativa. È anche una questione culturale e sociale, riguarda il modo in cui viviamo i nostri territori, il rapporto che intendiamo costruire con gli animali e il livello di consapevolezza e responsabilità della nostra comunità.”

Per questo, accanto agli interventi concreti, è indispensabile lavorare sulla cultura del rispetto. Prevenire significa anche educare, sensibilizzare, promuovere le adozioni consapevoli e contrastare ogni forma di abbandono. Significa partire dai bambini e dai ragazzi, investendo sulle nuove generazioni per costruire una comunità più attenta e rispettosa degli animali.

“Siamo orgogliosi che l’esperienza amministrativa di Delia abbia trovato spazio in un contesto di confronto così importante. Condividere il percorso intrapreso significa mettere a disposizione della comunità più ampia il lavoro svolto, ma anche imparare dalle esperienze degli altri e rafforzare una collaborazione che deve necessariamente proseguire – continua Bancheri -. Come Amministrazione continueremo a lavorare in questa direzione, con la convinzione che soltanto attraverso il dialogo, la collaborazione e la corresponsabilità di tutti e a tutti i livelli sia possibile costruire realtà concrete e durature. La sfida è fare meglio insieme.”

Conclude: “Un ringraziamento agli organizzatori, al Comune di Gela, all’ASP di Caltanissetta, a tutti i relatori, agli amministratori presenti, alle associazioni e ai volontari che hanno contribuito al confronto. Un pensiero speciale, infine, alla memoria di Jessica Platania, alla quale è stato dedicato l’evento, per il suo impegno nella tutela degli animali randagi a Gela. Il benessere animale è una responsabilità di tutti. Fare rete è il primo passo per trasformarla in azioni concrete.”