MUSSOMELI – Per iniziativa del presidente Vincenzo Geraci e del suo Consiglio direttivo, il Rotary Club Mussomeli – Valle del Platani ha promosso un seminario di formazione con il Past Governor Giombattista (Titta) Sallemi, per riscoprire i valori fondanti del sodalizio e contrastare le derive dell’autoreferenzialità e del personalismo. Non basta appartenere al Rotary per essere autenticamente rotariani. È questo il messaggio centrale del seminario di formazione dal titolo «La bellezza di essere Rotariani», tenutosi venerdì 27 novembre 2026 presso il ristorante Fontanafredda, nel territorio di Campofranco, per iniziativa del presidente del Rotary Club Mussomeli – Valle del Platani, Vincenzo Geraci, e del suo Consiglio direttivo. Relatore della serata il Past Governor del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Giombattista (Titta) Sallemi, che ha proposto un’approfondita riflessione sull’identità rotariana, sui principi etici del sodalizio e sulle responsabilità che derivano dalla scelta di appartenervi. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la formazione rappresenti uno strumento imprescindibile per la crescita qualitativa dei club e per la salvaguardia dei valori che costituiscono il patrimonio morale e culturale del Rotary International. La formazione come antidoto alle patologie della vita associativa. Particolarmente significativo è stato il richiamo alle possibili degenerazioni della vita associativa: il protagonismo individuale, l’autoreferenzialità, la ricerca di posizioni di prestigio, l’esercizio personalistico degli incarichi e la pretesa di imporre la propria volontà all’interno del Club o del Distretto. Comportamenti che rischiano di compromettere la coesione del sodalizio, alimentando divisioni e conflittualità e allontanando i soci dalle autentiche finalità dell’organizzazione. Il Rotary non può essere concepito come un luogo di affermazione personale, né come uno strumento per acquisire visibilità sociale o esercitare forme di potere. La leadership rotariana deve esprimersi attraverso la capacità di ascoltare, coinvolgere, condividere e valorizzare le competenze degli altri, ponendo sempre l’interesse collettivo al di sopra delle ambizioni individuali. In questa prospettiva, la formazione rotariana assume anche una fondamentale funzione preventiva: conoscere i principi dell’organizzazione, comprenderne le finalità e interiorizzarne i valori significa dotarsi degli strumenti necessari per riconoscere e contrastare quelle patologie comportamentali che possono compromettere la vita di un club. Non semplici iscritti, ma autentici rotariani. «Evitate la ricerca affannosa di nuovi iscritti. Dovete cercare Rotariani». Con questa efficace esortazione, contenuta in una delle slide del seminario, il Past Governor Sallemi ha richiamato l’attenzione sulla qualità dell’effettivo, sottolineando come la crescita numerica di un club non possa prescindere dalla condivisione consapevole dei suoi valori. Essere rotariani significa essere leali, corretti, onesti, credibili, responsabili e trasparenti. Caratteristiche definite dal relatore come non negoziabili, perché costituiscono il presupposto essenziale della credibilità del singolo socio e dell’intera organizzazione. Indossare il distintivo del Rotary non rappresenta, dunque, un semplice segno di appartenenza, ma l’assunzione di un preciso impegno morale, destinato a riflettersi nella vita professionale, personale e sociale di ciascun socio. L’amicizia e il servizio come ragione di esistere. Ampio spazio è stato dedicato al valore dell’amicizia, intesa non soltanto come piacere dello stare insieme, ma come terreno fertile sul quale costruire progetti condivisi di solidarietà e di servizio. La convivialità, pur rappresentando una componente importante della vita rotariana, non può esaurirne le finalità. «Fare Rotary non è uno svago: è una cosa seria che impegna a fondo la nostra responsabilità», recitava un altro significativo passaggio della presentazione. Il servizio costituisce la vera ragione di esistere del Rotary, la concreta espressione di un sistema di valori capace di trasformare le competenze professionali, le sensibilità individuali e le relazioni umane in opportunità di crescita per le comunità. In tale contesto si inserisce anche il ruolo dei rotariani quali costruttori di pace, chiamati a superare le divisioni, favorire il dialogo e contribuire alla realizzazione di una società più solidale. La scelta del presidente Geraci e del Consiglio direttivo. La decisione del presidente Vincenzo Geraci e del suo Consiglio direttivo di dedicare un’apposita serata alla formazione rotariana assume un particolare significato nel percorso associativo del Club Mussomeli – Valle del Platani. Investire nella formazione dei soci significa investire nella qualità del Club, nella sua capacità progettuale, nella solidità delle relazioni interne e nella credibilità delle iniziative rivolte al territorio. La formazione, infatti, non dovrebbe riguardare esclusivamente i nuovi soci, ma accompagnare costantemente l’esperienza di tutti i rotariani, indipendentemente dall’anzianità associativa e dagli incarichi ricoperti. La serata, caratterizzata anche da momenti di convivialità e dallo scambio di omaggi istituzionali, si è inserita pienamente nello spirito del motto dell’anno rotariano 2026-2027, «Creiamo un impatto duraturo». Un impatto che, prima ancora di manifestarsi all’esterno attraverso i progetti di servizio, deve maturare all’interno dei club, nella coscienza e nei comportamenti di ciascun socio. Perché la vera bellezza di essere rotariani non risiede nel prestigio dell’appartenenza, negli incarichi ricoperti o nei riconoscimenti ricevuti, ma nella capacità di mettere le proprie competenze, il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Non semplicemente appartenere al Rotary, dunque, ma testimoniarne autenticamente i valori.