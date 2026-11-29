Prima un senso quasi di cupa quanto muta rassegnazione sul primo gol dell’Athletic Palermo, poi un boato di liberazione al gol di Palermo e l’esaltazione, ad inizio ripresa, per quel gol da posizione impossibile di capitan Rapisarda (nella foto), ma ancora una cappa di incredulità mista a rabbia per quel secondo gol palermitano preso su un calcio di punizione di Pisciotta la cui traiettoria è stata deviata di quel tanto che ha ingannato Castelnuovo. Poi, come in una sinfonia di Wagner, la cavalcata delle Valchirie: un irresistibile crescendo rossiniano culminato dapprima nel gol del giovane Di Claudio e poi nell’uno – due targato Panattoni – Di Grazia per il definitivo 5-2.

C’è stata questa magica sequenza di gol, spettacolo ed emozioni in Nissa – Athletic Palermo, match vinto dai biancoscudati 5-2 con pieno merito. Una partita che, se nel primo tempo aveva proposto un certo equilibrio, nella ripresa, invece, ha visto la Nissa crescere in qualità e quantità calcistica riuscendo a surclassare un avversario che, pure, veniva dalla vittoria interna di domenica scorsa contro la Reggina. Una vittoria voluta, un successo convincente per come è maturato e per come è stato frutto del coinvolgimento di tutta la squadra, una vittoria del gruppo targato Ivan Moschella. Una vittoria da dedicare in tutto e per tutto a Luca Giovannone e al figlio Lorenzo presenti in tribuna ad assistere al match.

Se poi la dobbiamo dire tutta, quella di oggi è stata la più bella Nissa di questa prima parte di campionato: senza se e senza ma. La squadra dell’amministratore unico Antonio Marrone ha impressionato in ogni suo reparto, mostrando grinta, carattere, determinazione e spessore. Finalmente Nissa, direbbe qualcuno. In realtà la Nissa oggi è riuscita ad esprimere tutte quelle potenzialità che possiede ma che non aveva fin qui espresso nella loro pienezza. Inutile cercare di fare pagelle o di mettere un giocatore con un voto più alto in quanto sarebbe come mancare di rispetto agli altri che sono scesi in campo. Oggi la Nissa è stata da otto non solo in chi ha segnato, ma anche in chi ha parato, difeso, ripreso, impostato e pressato.

E la vittoria odierna assume un valore e un significato considerevole anche in prospettiva in quanto ottenuta contro un Athletic Palermo che la domenica precedente era stato in grado di battere la Reggina e che costituisce una gran bella realtà di questo campionato. Insomma, la Nissa ha lanciato un gran bel messaggio al campionato: finalmente continua nel rendimento e nei risultati, finalmente in grado di reagire alle avversità, finalmente in grado di allungare.

Ovviamente i toni trionfalistici dettati da una vittoria esaltante quanto emozionante non devono far perdere di vista l’esigenza di mantenere basso il profilo facendo di umiltà virtù. Questa Nissa ha dimostrato di poter risalire la china, a patto che riesca a mantenersi umile, lavoratrice e disponibile al sacrificio. Una Nissa che può e deve risalire ulteriormente perché ne ha le potenzialità e le capacità. E domenica prossima, a proposito di test probanti, ecco il derby con il Gela. Al “Presti” sarà importante rivedere questa Nissa per dare ulteriore continuità ad un percorso di crescita che può e deve riportare questa squadra nelle posizioni che merita. (Foto Marcello Giugno Nissa FC).