Un prestigioso incarico ecclesiastico che unisce idealmente le comunità di Noto e Caltanissetta. Monsignor Salvatore Rumeo, vescovo della diocesi netina, è stato nominato componente della Commissione episcopale per il Laicato della Conferenza Episcopale Italiana.

La nomina è giunta nel corso dell’Assemblea generale della CEI, svoltasi ad Assisi, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, dal 23 al 26 novembre 2026, sotto la presidenza del cardinale Matteo Zuppi.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalla comunità diocesana di Noto, ma ha suscitato sentimenti di sincera gioia anche a Caltanissetta, città nella quale monsignor Rumeo è nato nel 1966 e dove ha maturato una parte significativa della sua esperienza sacerdotale e pastorale.

In particolare, sono tanti i fedeli della parrocchia del Sacro Cuore, della quale è stato parroco per lunghi anni, che conservano un ricordo affettuoso del suo ministero. Un legame che il tempo e la distanza geografica non hanno scalfito, alimentato da rapporti di amicizia, stima e condivisione spirituale. Sono numerosi, infatti, i nisseni che continuano a seguire con affetto il suo cammino episcopale.

Alla guida della diocesi di Noto dal marzo del 2023, monsignor Rumeo porta oggi in seno alla Commissione episcopale un patrimonio di esperienze maturate attraverso il servizio sacerdotale, l’ascolto delle comunità, l’attenzione alle fragilità sociali e la particolare sensibilità verso il mondo giovanile e della formazione. Un percorso arricchito anche dai lunghi anni di docenza in teologia pastorale e catechetica.

Il nuovo incarico lo chiama a offrire il proprio contributo su uno dei temi centrali della Chiesa contemporanea: la valorizzazione del ruolo dei laici, la loro formazione, la corresponsabilità ecclesiale e la partecipazione attiva alla vita delle comunità e della società civile.

Un’opportunità anche per rappresentare, nel contesto ecclesiale nazionale, le peculiarità, le risorse e le sfide delle comunità del Mezzogiorno, valorizzando il patrimonio umano e spirituale dei territori nei quali ha esercitato e continua a esercitare il proprio ministero.

La nomina rappresenta dunque un motivo di orgoglio per la diocesi di Noto, ma anche per Caltanissetta, che ha visto nascere e crescere la vocazione sacerdotale di monsignor Rumeo.

Due comunità, unite oggi dalla gioia per un nuovo traguardo e dall’augurio che questo ulteriore servizio alla Chiesa italiana possa essere fecondo di esperienze, iniziative e occasioni di crescita. Un sentimento condiviso dai tanti amici nisseni che, pur nella consapevolezza delle responsabilità episcopali che lo legano alla diocesi di Noto, continuano a considerarlo uno di loro.