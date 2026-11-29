Il pentito Totuccio Contorno sarebbe stato in contatto anche con l’allora capo della Squadra Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera. Lo rivela il Tg1 mostrando una cabina telefonica da cui poco prima di essere arrestato nel maggio del 1989, avrebbe parlato con Gianni De Gennaro Direttore dell’Ufficio centrale Anticrimine e con La Barbera. Nel servizio viene mostrato il numero che avrebbe chiamato annotato in un brogliaccio della polizia.

Durante la sua ‘misteriosa’ missione a Palermo – sostiene il Tg1 – il pentito avrebbe avuto anche il numero del centralino dell’alto commissariato alla lotta alla mafia e persino chiesto di parlare con Domenico Sica che indagò qualche mese dopo sulle lettere del ‘corvo’ che accusavano De Gennaro e Falcone del ritorno in armi di Contorno in Sicilia. Nel servizio si sostiene, inoltre, che Contorno conosceva da anni La Barbera, che ha sempre negato, e ci sarebbe una sua lettera agli atti di Caltanissetta che lo dimostrerebbe. (ANSA)