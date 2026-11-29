“Ci preoccupa soprattutto il processo mediatico, questo voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo. Le inchieste invece devono essere fatte nelle procure, con le forze dell’ordine si fanno nei tribunali, e non possiamo avere paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti, finché sono indagini, finché sono attività giudiziaria doverosa ne abbiamo piena consapevolezza”. Così il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, rispondendo in merito alla mozione votata all’unanimità contro il rischio di processi mediatici – come quanto accaduto per la recente inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi che ha coinvolto anche Gianni De Gennaro – e la necessità del rifiuto di ogni protagonismo da parte dei magistrati.