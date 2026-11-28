«Il padre era presente con il figlio in questa storia?». L’ha chiesto una studentessa venerdì 27 novembre al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, quando gli autori de ‘La stanza’ hanno lasciato la parola alla platea. Igor Scalisi Palminteri l’ha accolta così: «È bellissima questa domanda, perché interroga tutti noi adulti. Il padre di questa storia è un padre presente». La scelta è voluta: «Volevamo raccontare questa storia, dove a volte si fa il possibile e i genitori sono presenti, e i figli pensano che non lo siano. La chiusura viene da tutte e due le parti».

Ad ascoltarlo c’erano 365 studenti dagli 11 ai 19 anni, arrivati da Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Sommatino per la sesta delle nove date provinciali de ‘La stanza’, performance di teatro e pittura digitale dal vivo, un progetto di Scalisi Palminteri, scritta e interpretata da Dario Muratore. Nicco sta per compiere quindici anni e dipinge. Un giorno non va a scuola e attraversa la Città Antica in cerca di qualcosa da dipingere, mentre un padre prova a raggiungerlo. La storia, di pura fantasia e ispirata alle tante storie di giovani vittime del crack, procede come un sogno, tra figure e suoni che danno forma a ciò che Nicco porta dentro, compresa una melodia di pianoforte che lo chiama. Sul senso di quelle presenze Scalisi Palminteri è stato netto: «Le dipendenze, le sostanze affascinano, ti ingannano, perché ti fanno credere che possono essere la soluzione alla noia, la soluzione a un dolore che hai nella pancia». Muratore dà voce a tutti i personaggi. A uno studente che gli chiedeva come ci riesca ha risposto: «Con lo studio. Esattamente come tu fai matematica, inglese, francese». In scena, ha aggiunto, «è come se ci fosse un narratore che entra ed esce in ogni personaggio e poi ritorna a essere narratore».

Un’altra studentessa ha chiesto a Scalisi Palminteri dei colori che disegna dal vivo, con l’iPad, sulla parete di fondo. Il lavoro è cominciato in primavera, quando «Dario si è chiuso nella sua stanza, ha scritto il testo, si è preso il suo tempo». Sulle sue parole sono nate le atmosfere: un rosso «potente, violento ma anche caldo, affascinante, quasi un velluto, perché era il luogo della tentazione», un verde acido, «freddo, fastidioso», per il momento psichedelico. E il blu: «Essendo di Palermo e conoscendo molto bene Ballarò, sapevo che i vicoli bui non sono veramente bui, ma sono blu». È l’ombra palermitana, «quando il sole è abbacinante e c’è l’afa. Allora il rifugio, questo blu quasi fresco». Alla platea di giovanissimi ha lasciato un invito: «Vi chiediamo piuttosto di seguire le vostre scintille, che sono poi le cose positive, le relazioni, quei legami importanti che salvano».

Lo spettacolo arriva un mese dopo un’altra stanza. Il 28 ottobre all’I.I.S.S. ‘S. Mottura’, accanto al museo che custodisce la memoria delle miniere di zolfo, è stata inaugurata l’ottava stanza dell’ascolto di ‘The Room of Feeling’, dipinta da studenti e docenti. Con un QR code i ragazzi entrano in una stanza virtuale, attraverso una app realizzata da IncontroSenso, dove possono lasciare in forma anonima riflessioni, domande e suggerimenti, che saranno ripresi in classe con i docenti.

Condotta dal giornalista Donatello Polizzi, la mattinata è proseguita con il cortometraggio animato 2D ‘ES-Animare le dipendenze’, di circa due minuti, ideato e realizzato dagli studenti di nove scuole siciliane, una per provincia, con la regia di Rosalba Vitellaro e la sceneggiatura di Alessandra Viola, dello studio Larcadarte Cartoons, e con il video backstage. Poi la premiazione del contest provinciale ‘Legami che liberano’, quattordici elaborati in gara. Il Premio assoluto, con l’accesso alla fase regionale, è andato a ‘#Riparti #Libero #Insieme’, il video della classe 4DM del Liceo ‘Ruggero Settimo’ di Caltanissetta, indirizzo audiovisivo e multimediale, primo anche tra gli elaborati multimediali. Gli studenti sono partiti dai dati su solitudine e consumo di sostanze tra i giovani per arrivare a uno slogan, «Guarda in faccia la realtà!». Primi premi anche a ‘Tentami, io resisto’ dell’I.C. ‘Falcone Borsellino’ di Mazzarino, per l’elaborato grafico, e a ‘Il Dono’ dell’I.C. ‘Martin Luther King’ di Caltanissetta, per la performance artistica.

Erano presenti all’evento il viceprefetto aggiunto Giuseppe Caruana, gli assessori comunali Vincenzo Lo Muto, all’Istruzione, ed Ermanno Pasqualino, alle Politiche sociali e giovanili, il vicario del questore Domenico Demaio, il tenente Ciro Lanna del Comando provinciale dei Carabinieri, il capitano Andrea Zangaro, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza, le docenti Rossana Sicurello e Patrizia Saporito dell’Ufficio V, Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna dell’USR per la Sicilia, e gli esperti del centro comunale ‘DesTEENazione – Desideri in Azione’: Giancarlo Tirendi, Salvatore Francesco Lombardo e Serena Valentina Di Caro.

Per l’ASP c’era il dottor Massimo Cacciola, direttore del Dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche, neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza: «la dipendenza è l’effetto, la causa sono i bisogni. Quindi dobbiamo intervenire nelle scuole, cosa che a me piace molto, perché il vero motore fondante del dipartimento è la prevenzione».

La giornata è stata organizzata dall’I.I.S. ‘G. Galilei – A. Di Rocco’, scuola polo provinciale della Rete SALUS Scuole SHE Sicilia, guidata dalla dirigente Loredana Schillaci con la collaborazione del professore Gero Valenti, referente del progetto. «Ospitare a Caltanissetta la tappa provinciale de ‘La stanza’ e la premiazione del contest ‘Legami che liberano’ significa restituire al territorio il lavoro di tanti studenti e docenti che, in queste settimane, hanno scelto di parlare di dipendenze senza paura, attraverso l’arte, in modo assolutamente creativo», dice la dirigente. «I ragazzi sono stati capaci di individuare dei fattori protettivi che possono trasformare la loro debolezza in una forza, per sé e per gli altri», spiega. «Gli elaborati raccontano che i legami veri, con i compagni, con gli adulti, con la comunità, non trattengono ma liberano. Sono i legami positivi, quelli che non costringono e non vincolano, che garantiscono la libertà di scelta, e rappresentano il fattore protettivo più efficace: capace non solo di favorire la prevenzione del rischio dipendenze, ma anche di soccorrere chi la dipendenza la vive già», aggiunge. E chiude: «Il messaggio è molto chiaro: la prevenzione si costruisce insieme, ogni giorno, a scuola».

‘La stanza’ e ‘The Room of Feeling’ sono azioni di @Lab_School, programma sperimentale della Regione Siciliana, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, per la prevenzione delle dipendenze giovanili, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Rete SALUS Scuole SHE Sicilia, capofila l’I.C. ‘G. E. Rizzo’ di Melilli. Attua l’articolo 12 della legge regionale anti-crack n. 26 del 2024 ed è finanziato per la seconda annualità con oltre 1,7 milioni di euro (FSE+ 2021-2027).

Le prossime date: lunedì 30 novembre Marsala, martedì 1° dicembre Palermo, mercoledì 9 dicembre l’ultima a Catania. A Palermo l’evento regionale conclusivo a dicembre.