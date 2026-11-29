CALTANISSETTA – Ventiquattro candidati, ventiquattro idonei. Si è concluso in settimana, con l’esame finale nella sede di via Xiboli 345, il Corso di Formazione per Operatori CRI di Educazione alla Salute e Healthy Ageing organizzato dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana. Da oggi il territorio può contare su 24 nuovi volontari formati per promuovere la salute e il benessere nelle comunità.

Il percorso, della durata di 15 ore, si è svolto con una formula mista, alternando lezioni online e incontri in presenza. A dirigerlo è stato il vice presidente del Comitato, Vincenzo Mirto. La lezione su Principi e Valori del Movimento è stata tenuta dalla presidente, dott.ssa Santina Sonia Bognanni, istruttrice di Diritto Internazionale Umanitario; della commissione d’esame ha fatto parte anche il docente Michele Liccardo.

I partecipanti hanno approfondito il concetto di salute e i suoi determinanti, la prevenzione e gli screening, gli stadi del cambiamento degli stili di vita. Spazio poi alle patologie trasmissibili e non trasmissibili, alla donazione di sangue, organi e tessuti, agli eventi traumatici e all’educazione stradale, fino all’invecchiamento in buona salute. Il corso si è chiuso con le campagne e i progetti della Croce Rossa e con la progettazione di un’attività di educazione alla salute, banco di prova per l’esame.

A colpire è stata la composizione del gruppo: dodici dei nuovi operatori hanno meno di 22 anni, il più giovane ne ha 16, i più esperti superano i 65. Generazioni diverse che hanno studiato fianco a fianco, con lo stesso obiettivo.

Questi i nuovi Operatori CRI di Educazione alla Salute e Healthy Ageing: Cristian Alessi, Agnese Ginevra Argento, Marcello Michele Ballistreri, Antonio Mario Burzotta, Agnese Cannavò, Michele Catanese, Martina Dell’Aira, Calogero Antonio Di Prima, Marco Dionisio, Christian Fenu, Alessio Karol La Placa, Marco Lopiano, Giovanni Magrì, Sandra Mangione, Aurora Matina, Calogero Milia, Nicole Vincenza Mistretta, Marco Montagna, Beatrice Mossuto, Noemi Nicotra, Gaia Pia Ninfa, Nadia Palascino, Vincenzo Pennica e Maria Sarah Pia Sortino.

Grande soddisfazione nelle parole della presidente del Comitato, Santina Sonia Bognanni: «Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutti i ventiquattro nuovi operatori e al direttore del corso, Vincenzo Mirto, che ha guidato questo percorso con competenza, passione e grande cura per ogni partecipante. Educare alla salute significa prendersi cura delle persone prima che arrivi il bisogno: è prevenzione, è vicinanza, è il nostro principio di Umanità che diventa gesto concreto. Vedere ragazzi giovanissimi e volontari con più esperienza imparare insieme, con lo stesso entusiasmo, mi riempie di orgoglio e mi dice che il futuro del nostro Comitato è in ottime mani».

Altrettanto orgoglioso il direttore del corso, Vincenzo Mirto: «Questi volontari hanno seguito ogni lezione, online e in aula, con un impegno straordinario, e il risultato, ventiquattro idonei su ventiquattro, parla da sé. La formula mista ci ha permesso di conciliare la formazione con lo studio e il lavoro di ciascuno, senza rinunciare al valore del confronto in presenza. Ringrazio la presidente Bognanni per la fiducia, il docente Michele Liccardo per la preziosa collaborazione e tutti i partecipanti per l’entusiasmo che hanno portato in ogni incontro. Ora comincia la parte più bella: portare nelle scuole, nelle piazze e tra gli anziani della nostra provincia i messaggi della prevenzione e dei corretti stili di vita».