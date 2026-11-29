E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale sull’autostrada Palermo-Catania. Coinvolti due veicoli. Le cause sono da accertare. Sul posto le Forze dell’ordine.L’Anas comunica la chiusura temporanea dell’A19 Palermo-Catania per l’incidente al km 139,500. La chiusura riguarda il traffico nella carreggiata in direzione Palermo, ad Agira, in provincia di Enna. Il traffico diretto verso Palermo viene deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Agira (km 142) e reimmissione allo svincolo di Dittaino (km 136,4). Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità.(LaPresse)