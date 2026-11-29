Nell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, ad Agira, in provincia di Enna, e che ha visto coinvolti due veicoli, ha perso la vita il cinquantenne Massimo Vitale, originario di Caltanissetta. Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna, trasportata all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, la polizia stradale e l’Anas. Sono in corso di accertamento le cause del sinistro. (Foto: Dire)