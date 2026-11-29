Doveva scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale ed e’ stato arrestato dai carabinieri durante un controllo stradale a Canicatti’, nell’Agrigentino. Si tratta di un bracciante agricolo di 66 anni, destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo era alla guida di un’auto intestata alla compagna quando e’ stato fermato dai militari. Dagli accertamenti effettuati dopo l’identificazione e’ emerso il provvedimento restrittivo a suo carico. Il sessantaseienne e’ stato quindi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Agrigento