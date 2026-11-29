“Se Beppe Grillo aderisse a Schierarsi, la formazione di Alessandro Di Battista potrebbe arrivare tra il 6 e il 7%. Senza Grillo, invece, si fermerebbe più o meno alla metà, tra il 3% e il 4%. Segno comunque di una base già radicata”. Lo segnala il prof Antonio Noto, fondatore e direttore dell’istituto demoscopico Noto sondaggi , in un’intervista oggi al ‘Giornale’. Dopo che Grillo ha citato in giudizio il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte , perché rivuole simbolo e nome di quello che ritiene il ‘suo’ partito, secondo Noto l’approdo più naturale per il fondatore M5s è appunto Schierarsi di Di Battista, “dove di sicuro toglierebbe voti al Campo largo”, rimarca il prof nell’intervista. Il risultato di Schierarsi dipenderebbe anche dal candidato premier del Campo largo, comunque: “Se la candidata premier del Campo largo fosse la segretaria del Pd Elly Schlein , Schierarsi, con Grillo, arriverebbe al 7%. Se invece il candidato premier fosse l’ex premier Giuseppe Conte , perderebbe un punto percentuale, attestandosi al 6%”, puntualizza Noto. Nello scenario in cui Grillo riesca, grazie alla sentenza di un magistrato, a riprendersi nome, simbolo e cassa del Movimento 5 Stelle, “questo- continua il professore- costringerebbe l’ex premier Giuseppe Conte a raccogliere le firme per presentarsi alle Politiche. Il termine per formare nuovi gruppi parlamentari, il meccanismo in grado di bypassare la raccolta firme, è scaduto: era il 30 ottobre. Quindi l’attuale leader dei 5S dovrebbe precipitarsi in tutte le piazze italiane, con i banchetti”. E un Conte senza Movimento 5 Stelle alle spalle sarebbe ancora appetibile per l’elettorato? “Se a Conte, all’improvviso, mancasse il simbolo del suo partito, allora diventerebbe trasversale. Già in passato- conclude Noto- l’ex premier ha dimostrato di poter contare sulla sua trasversalità. E in questo caso riuscirebbe a pescare, abbiamo dei dati in merito, proprio dal bacino di voti del Pd