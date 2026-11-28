SANTA CATERINA. In Consiglio comunale sono state esaminate due variazioni di bilancio. La prima variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, relativa all’istituzione di un nuovo capitolo di entrata necessario per l’avvio delle attività dei Centri per la Famiglia, è stata approvata all’unanimità.

La seconda, invece, è stata approvata con 7 voti favorevoli, tra cui quello del consigliere di minoranza Salvatore Falzone, e 3 voti di astensione, espressi dai consiglieri Lorena Di Gangi, Antonino Fiaccato e Agatino Macaluso. Erano assenti i consiglieri Miriam Di Giallorenzo e Jacopo Ricciolo.