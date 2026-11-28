Caltanissetta – AVO – Associazione Volontari Ospedalieri Caltanissetta ODV annuncia l’avvio, a partire da febbraio 2027, di un nuovo Corso di Formazione rivolto a quanti desiderano intraprendere un percorso di volontariato e mettersi al servizio della comunità.L’AVO è un’associazione indipendente, aperta a tutte le persone di buona volontà che si riconoscono nei valori della reciprocità, della sussidiarietà e della solidarietà civile, culturale e sociale. Il cuore dell’impegno associativo si fonda su presenza, ascolto e calore umano: un modo concreto per offrire vicinanza e donare un sorriso a chi vive momenti di fragilità.Per accogliere chi manifesta interesse, chiedere informazioni o conoscere più da vicino le attività dell’associazione, è attivo lo Sportello Informativo AVO, in programma ogni lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Casa delle Culture e del Volontariato “Don Pino Puglisi”, in Corso Umberto I, 238 a Caltanissetta.Il nostro invito è rivolto a chi sente il desiderio di dedicare tempo e attenzione agli altri, scoprendo il valore profondo dell’ascolto e della condivisione.Lo sportello del lunedì pomeriggio è il primo passo per confrontarsi con i nostri volontari e capire come poter dare il proprio contributo».Informazioni e contattiSportello Informativo: ogni lunedì, dalle 16:00 alle 18:00Sede: Casa delle Culture e del Volontariato “Don Pino Puglisi”, Corso Umberto I, 238 – CaltanissettaTelefono: 380 312 6384E-mail: avocaltanissetta@gmail.com