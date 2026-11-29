MUSSOMELI – Nella giornata di venerdì 27 novembre, la famiglia Nucera ha ufficialmente consegnato una donazione al Centro Diurno dell’associazione “Casa Rosetta” di Mussomeli, voluta fortemente per onorare la memoria del figlio Gero, strappato prematuramente alla vita il lo scorso 13 agosto a causa di un tragico incidente stradale. Un gesto silenzioso ma carico di significato, capace di trasformare il dolore più profondo in un atto concreto di amore e vicinanza verso chi vive condizioni di fragilità. Per mantenere vivo il suo ricordo attraverso qualcosa di utile e duraturo, i familiari hanno scelto di donare alla struttura un divano a due posti e una poltrona. Non si tratta di semplici complementi d’arredo, ma di elementi pensati per rendere gli ambienti del centro ancora più accoglienti, confortevoli e familiari, offrendo agli ospiti e agli operatori uno spazio rinnovato in cui condividere momenti di serenità, dialogo e quotidianità. La consegna si è svolta nei locali della struttura, in presenza del Direttore Sanitario dott. Sedita, della Psicologa d.ssa Renda, dell’Assistente. Sociale d.ssa Marchione e delle operatrici d.ssa Sorce e d.ssa Maiorana e agli ospiti del centro, in un clima raccolto, intriso di commozione e sincera gratitudine. Un momento toccante, durante il quale la presenza della famiglia Nucera ha testimoniato come il legame con Gero continui a generare bene all’interno della comunità. In una realtà come quella di Casa Rosetta, da anni punto di riferimento fondamentale nel territorio nisseno per l’inclusione sociale, il supporto e l’assistenza, ogni gesto di attenzione si traduce immediatamente in qualità della vita per chi frequenta il centro. I responsabili, gli operatori e i volontari della struttura hanno voluto esprimere il loro più sentito ringraziamento alla famiglia Nucera per la straordinaria sensibilità dimostrata in un momento tanto delicato della loro vita. Hanno inoltre sottolineato come iniziative di questo genere vadano ben oltre il pur prezioso valore materiale del dono: rappresentano infatti una testimonianza altissima di altruismo, senso di appartenenza e solidarietà, dimostrando che la memoria di chi non c’è più può continuare a splendere attraverso il sostegno reciproco e la cura del prossimo.

