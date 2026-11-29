Un ventenne e’ stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un’emorragia cerebrale dopo essere stato aggredito, con una spranga, davanti alla propria abitazione a Cammarata, nell’Agrigentino. Sono complessivamente cinque i feriti della spedizione punitiva, avvenuta la notte appena trascorsa. Un gruppo di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare si e’ presentato sotto casa del giovane, dando origine a un violento scontro. Il ventenne è stato colpito ripetutamente alla testa ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Feriti anche tre suoi familiari, tra cui la madre e uno zio. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di un movente per ragioni sentimentali.