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Vannacci in mimetica tra Fidel e Michael Jackson, per il leader di Futuro Nazionale l’esordio tra le statuine del presepe a San Gregorio Armeno

AdnKronos

Vannacci in mimetica tra Fidel e Michael Jackson, per il leader di Futuro Nazionale l’esordio tra le statuine del presepe a San Gregorio Armeno

Dom, 15/11/2026 - 16:18

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(Adnkronos) – Roberto Vannacci sbarca nel presepe. La statuina del fondatore e leader di Futuro Nazionale fa il suo debutto a Napoli, a San Gregorio Armeno. "Finire tra le statuine di San Gregorio Armeno vuol dire essere già famosi. Per di più, tra Fidel Castro e Michael Jackson", scrive Vannacci. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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