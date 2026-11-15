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Serradifalco, all’Oratorio San Carlo Acutis un percorso di formazione per i volontari: la generosità ha bisogno anche di competenza

Redazione

Serradifalco, all’Oratorio San Carlo Acutis un percorso di formazione per i volontari: la generosità ha bisogno anche di competenza

Dom, 15/11/2026 - 12:51

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Prenderà il via il prossimo 18 novembre, all’Oratorio San Carlo Acutis di Serradifalco, un percorso di formazione rivolto ai volontari, fortemente voluto da padre Gaetano Sfragara e affidato alla conduzione del professor Carmelo Salvatore Benfante Picogna. “L’iniziativa nasce da una convinzione precisa – afferma don Gaetanio – il volontariato non può essere considerato soltanto una manifestazione di generosità o una semplice disponibilità a dedicare parte del proprio tempo agli altri. Quando si sceglie di prendersi cura delle persone, soprattutto quando si tratta di bambini e adolescenti, la buona volontà deve accompagnarsi a consapevolezza, preparazione e senso di responsabilità”.

È questo il significato del primo incontro, dal titolo «Gratuità, servizio ed educazione: accompagnare ragazze e ragazzi nella crescita», che intende porre al centro il valore educativo dell’esperienza oratoriana. “Prendersi cura di un bambino o di un adolescente – spiega il prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna -, infatti, non è un compito da affrontare con superficialità. Come accade in tutte le attività che comportano attenzione, cura e presa in carico di altre persone, anche il volontariato richiede impegno, capacità di relazione, coerenza e disponibilità a mettersi continuamente in discussione. Non si tratta di trasformare i volontari in professionisti dell’educazione, ma di aiutarli a comprendere la delicatezza e l’importanza del ruolo che svolgono”.

Il percorso prenderà spunto dall’esperienza di due grandi figure della tradizione cattolica, San Filippo Neri e San Giovanni Bosco. Dal primo il richiamo alla gioia, all’amicizia e alla familiarità come strumenti di relazione; dal secondo l’importanza di un’educazione fondata sulla ragione, sulla fede e sull’amorevolezza. Saranno affrontati temi concreti: la gratuità del servizio, il valore dell’esempio personale, l’ascolto, il rispetto delle regole e la necessità di coniugare accoglienza e fermezza educativa. Attraverso situazioni quotidiane e momenti di confronto, i partecipanti saranno invitati a riflettere su come comportarsi davanti alle difficoltà, ai conflitti, alle provocazioni e alle fragilità dei ragazzi.

L’oratorio, in questa prospettiva, non è soltanto un luogo di aggregazione e di svago, ma una vera comunità educante, nella quale gli adulti sono chiamati a condividere una responsabilità comune. La scelta di promuovere un percorso formativo testimonia, dunque, la volontà di investire sulla qualità del servizio e sul valore delle relazioni educative. La scelta di promuovere un percorso formativo testimonia, dunque, la volontà di investire sulla qualità del servizio e sul valore delle relazioni educative. La gratuità, infatti, non esclude l’impegno, così come la sola dedizione non dispensa dalla necessità di acquisire maggiore consapevolezza. In fondo, educare significa anche questo: comprendere che il tempo donato agli altri è prezioso, ma che ancora più prezioso è il modo in cui scegliamo di utilizzarlo per accompagnare la crescita di chi ci viene affidato.

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