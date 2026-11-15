Serradifalco, all’Oratorio San Carlo Acutis un percorso di formazione per i volontari: la generosità ha bisogno anche di competenza

Prenderà il via il prossimo 18 novembre, all’Oratorio San Carlo Acutis di Serradifalco, un percorso di formazione rivolto ai volontari, fortemente voluto da padre Gaetano Sfragara e affidato alla conduzione del professor Carmelo Salvatore Benfante Picogna. “L’iniziativa nasce da una convinzione precisa – afferma don Gaetanio – il volontariato non può essere considerato soltanto una manifestazione di generosità o una semplice disponibilità a dedicare parte del proprio tempo agli altri. Quando si sceglie di prendersi cura delle persone, soprattutto quando si tratta di bambini e adolescenti, la buona volontà deve accompagnarsi a consapevolezza, preparazione e senso di responsabilità”.

È questo il significato del primo incontro, dal titolo «Gratuità, servizio ed educazione: accompagnare ragazze e ragazzi nella crescita», che intende porre al centro il valore educativo dell’esperienza oratoriana. “Prendersi cura di un bambino o di un adolescente – spiega il prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna -, infatti, non è un compito da affrontare con superficialità. Come accade in tutte le attività che comportano attenzione, cura e presa in carico di altre persone, anche il volontariato richiede impegno, capacità di relazione, coerenza e disponibilità a mettersi continuamente in discussione. Non si tratta di trasformare i volontari in professionisti dell’educazione, ma di aiutarli a comprendere la delicatezza e l’importanza del ruolo che svolgono”.

Il percorso prenderà spunto dall’esperienza di due grandi figure della tradizione cattolica, San Filippo Neri e San Giovanni Bosco. Dal primo il richiamo alla gioia, all’amicizia e alla familiarità come strumenti di relazione; dal secondo l’importanza di un’educazione fondata sulla ragione, sulla fede e sull’amorevolezza. Saranno affrontati temi concreti: la gratuità del servizio, il valore dell’esempio personale, l’ascolto, il rispetto delle regole e la necessità di coniugare accoglienza e fermezza educativa. Attraverso situazioni quotidiane e momenti di confronto, i partecipanti saranno invitati a riflettere su come comportarsi davanti alle difficoltà, ai conflitti, alle provocazioni e alle fragilità dei ragazzi.

L’oratorio, in questa prospettiva, non è soltanto un luogo di aggregazione e di svago, ma una vera comunità educante, nella quale gli adulti sono chiamati a condividere una responsabilità comune. La scelta di promuovere un percorso formativo testimonia, dunque, la volontà di investire sulla qualità del servizio e sul valore delle relazioni educative. La scelta di promuovere un percorso formativo testimonia, dunque, la volontà di investire sulla qualità del servizio e sul valore delle relazioni educative. La gratuità, infatti, non esclude l’impegno, così come la sola dedizione non dispensa dalla necessità di acquisire maggiore consapevolezza. In fondo, educare significa anche questo: comprendere che il tempo donato agli altri è prezioso, ma che ancora più prezioso è il modo in cui scegliamo di utilizzarlo per accompagnare la crescita di chi ci viene affidato.