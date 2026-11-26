MONTEDORO. Una perdita idrica sulla condotta di Siciliacque è stata segnalata al sindaco Renzo Bufalino da parte di molti cittadini hanno segnalato la perdita d’acqua visibile nelle campagne al confine del territorio montedorese. C’è comunque da dire che il sindaco stesso ha confermato che il Comune l’aveva già comunicata tre giorni fa.

“La perdita – ha detto il sindaco – riguarda la condotta del secondo tratto dell’acquedotto Fanaco, che è gestito da Siciliacque S.p.A. La società ha comunicato che farà la riparazione nei prossimi giorni. I lavori cominceranno il 30 novembre e interesseranno anche altre contrade. Tuttavia, l’intervento non comporterà la sospensione della fornitura idrica nel nostro territorio”.