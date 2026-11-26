MONTEDORO. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la comunità s’è ritrovata in piazza Tortorici, accanto alla panchina rossa dedicata a Giuseppina Provvidenza, con le alunne e gli alunni delle nostre scuole, le insegnanti e gli insegnanti e tanti concittadini.

Nell’occasione il sindaco Renzo Bufalino ha avuto modo di sottolineare come, dai più piccoli, così partecipi, è arrivato il messaggio più forte: il rispetto si impara da bambini e si difende ogni giorno. Grazie alle scuole di Montedoro, a Padre Massimiliano e a tutte e tutti i presenti”. Il primo cittadino ha infine ricordato il 1522, numero antiviolenza gratuito, attivo 24 ore su 24.