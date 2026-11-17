(Adnkronos) – Una collezione da sogno per qualsiasi appassionato di motociclismo, ma con un retroscena decisamente inquietante. Alcune delle moto da corsa più importanti degli ultimi decenni, appartenute a campioni come Valentino Rossi, Marc Márquez e Casey Stoner, sono finite all'asta in Messico dopo essere state sequestrate a un uomo accusato di gestire una delle più importanti organizzazioni internazionali di narcotraffico. Il protagonista della vicenda è Ryan James Wedding, ex snowboarder canadese che aveva partecipato alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City. Secondo le autorità americane, il 45enne sarebbe stato ai vertici di una rete di traffico di cocaina collegata al cartello di Sinaloa. Inserito nella lista dei dieci latitanti più ricercati dall'Fbi, è stato arrestato e successivamente estradato negli Stati Uniti alla fine di gennaio. Le motociclette erano state recuperate nel dicembre 2025 durante alcune operazioni delle autorità messicane. Si trattava di un patrimonio straordinario, composto da decine di mezzi da competizione e valutato complessivamente intorno ai 40 milioni di dollari. Tra i pezzi più prestigiosi figuravano tre Ducati utilizzate da Valentino Rossi durante il biennio 2011-2012, altre tre moto legate ad Andrea Dovizioso e quattro appartenute a Loris Capirossi. La collezione comprendeva inoltre la Ducati Desmosedici Gp7 con cui Casey Stoner vinse il Mondiale MotoGp nel 2007 e la moto utilizzata da Marc Márquez nella stagione iridata della Moto2 del 2012. Presenti anche esemplari appartenuti a Jorge Lorenzo, Andrea Iannone e Troy Bayliss.

Dopo il sequestro e il completamento delle procedure giudiziarie, il governo messicano ha affidato la vendita all'Indep, l'ente che si occupa della gestione dei beni confiscati. L'asta si è tenuta l'11 e il 12 novembre 2026 a Città del Messico, con 62 motociclette inserite nei diversi lotti. Il bilancio finale ha visto 57 moto aggiudicate e cinque rimaste invendute. Le offerte hanno generato un incasso complessivo di circa 68 milioni di pesos, equivalenti a poco più di 3 milioni di euro. Un risultato importante, ma decisamente inferiore rispetto alla valutazione di circa 40 milioni di dollari attribuita inizialmente all'intera raccolta. Tra le aggiudicazioni più significative spicca proprio la Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner, venduta per 4,5 milioni di pesos. Grande interesse anche per una Desmosedici Gp15, che ha raggiunto quota 2,09 milioni di pesos. La particolarità di questa vendita non riguarda soltanto il valore storico e sportivo delle motociclette. Il denaro raccolto sarà infatti destinato a progetti di utilità sociale promossi attraverso il Gabinetto sociale della Presidenza messicana. Tra i beneficiari sono previsti programmi di assistenza alle vedove dei minatori morti nella tragedia di Pasta de Conchos e interventi a sostegno delle comunità indigene Rarámuri e Amuzgo.



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