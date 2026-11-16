Fondi Ue, per l’EuRegionsWeek la Regione Siciliana promuove il 18 novembre a Bruxelles un incontro su housing e modelli abitativi europei

Modelli abitativi a confronto, tra soluzioni sperimentate nei singoli paesi dell’Ue e sfide comuni da affrontare nell’attuazione del “Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili”. È il tema dell’incontro “Making EU funds work for affordable housing: lessons from Regions and Cities”, che si terrà, nell’ambito della EuRegionsWeek, mercoledì 18 novembre dalle 9 alle 13 presso l’Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Siciliana.

Il dibattito, promosso dal dipartimento Programmazione della Presidenza, è organizzato con il supporto del dipartimento Affari extraregionali e in collaborazione con le amministrazioni regionali dell’Abruzzo e della Campania, con Housing Europe (Federazione europea dell’edilizia pubblica, cooperativa e sociale) e con l’Aedes (Federazione olandese delle associazioni per l’edilizia sociale).

Partendo da un approccio comparativo, l’iniziativa punta a sviluppare una riflessione su come i diversi sistemi abitativi europei possano, con buone pratiche replicabili e raccomandazioni operative, contribuire a definire a livello comunitario una politica per la casa sempre più efficace, inclusiva e sostenibile.

In rappresentanza del presidente Renato Schifani, parteciperà per i saluti istituzionali l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò. Le direzioni generali Ener (task force sull’housing) e Regio della Commissione europea illustreranno le priorità strategiche del piano casa Ue e gli strumenti disponibili per la realizzazione degli interventi. Poi, attraverso le voci degli enti di settore e della pubblica amministrazione, l’analisi si concentrerà sul ruolo delle regioni nel valorizzare le risorse comunitarie per l’edilizia sociale, sulle politiche locali per l’offerta di alloggi accessibili da destinare a cittadini in difficoltà economica e sulle esperienze di successo.

Negli ultimi anni, la difficoltà di accesso alla casa per le fasce svantaggiate e vulnerabili della popolazione ha assunto dimensioni strutturali in tutta Europa, diventando una questione centrale nell’agenda dell’Unione. Il piano dell’Ue ha l’obiettivo di favorire, nel rispetto delle competenze nazionali, una risposta coordinata al problema attraverso una strategia comune. Nel quadro della revisione di medio termine, la Regione Siciliana ha già introdotto nel Pr Fesr 2021-2027 una specifica priorità “Housing” la cui dotazione finanziaria iniziale, pari a 66 milioni di euro, è stata incrementata con una riprogrammazione delle risorse fino agli attuali 258 milioni.

Quello sull’housing è il secondo side event della Regione Siciliana nell’edizione 2026 della Settimana europea delle regioni e delle città, dopo l’incontro “Delivering Step” di ottobre sulla piattaforma Ue che supporta gli investimenti in tecnologie strategiche. La EuRegionsWeek è il principale appuntamento europeo dedicato alle politiche regionali e locali e al ruolo dei territori nel futuro dell’Unione europea.