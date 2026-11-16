VALLELUNGA. Lo sport come strumento di crescita, educazione, inclusione e aggregazione sociale. Nasce con questo spirito il progetto sportivo itinerante Everyone che si propone di coinvolgere diversi Comuni del territorio, portando nelle piazze, negli spazi pubblici, nelle scuole e nei luoghi di aggregazione un’importante occasione di incontro, partecipazione e crescita per ragazzi e famiglie. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rosa Izzo e l’assessore allo sport Silvio Zuzzè.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che lo sport non rappresenta soltanto un’attività fisica, ma costituisce un vero e proprio strumento educativo, capace di trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la solidarietà, la collaborazione, la lealtà, il senso di appartenenza e il rispetto dell’altro. Il progetto, a breve operativo, si svilupperà attraverso un percorso itinerante che toccherà diversi Comuni, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, valorizzando le realtà locali e creando occasioni di partecipazione attiva per le comunità.

Durante le diverse tappe saranno organizzate attività sportive, momenti ludico-ricreativi, giochi di squadra e iniziative educative, pensate per coinvolgere tanti giovani, affinché possano vivere lo sport come un’esperienza di formazione personale, confronto e condivisione. Uno degli obiettivi principali è quello di promuovere uno sport inclusivo, capace di superare ogni barriera sociale, culturale ed economica, offrendo a tutti la possibilità di sentirsi parte di una comunità. Il carattere itinerante dell’iniziativa assume un significato particolarmente importante: raggiungere i diversi Comuni significa avvicinare lo sport alle persone, valorizzare il territorio e favorire una rete di collaborazione tra amministrazioni comunali, associazioni sportive, istituzioni scolastiche, famiglie e realtà del terzo settore. Lo sport diventa così un linguaggio universale, capace di unire generazioni, abbattere le distanze e trasmettere valori che vanno ben oltre il campo di gioco. Lo sport è un diritto, un’opportunità educativa e un investimento sul futuro delle nuove generazioni.