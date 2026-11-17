Dalle prime ore di oggi, 17 novembre, su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza cautelare nei confronti di 9 persone (8 in carcere e 1 ai domiciliari). Gli indagati sono ritenuti appartenenti a due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico di decine di chili di cocaina con canali di approvvigionamento dalla Calabria. Altri 8 indagati saranno sottoposti a interrogatorio preventivo.

Durante l’operazione è stato, inoltre, eseguito il sequestro preventivo di una lussuosa villa con piscina a San Giovanni Galermo, riconducibile al capo di uno dei gruppi. Tra i soggetti addetti alle vendite e alle consegne a domicilio dello stupefacente anche dei giovanissimi, compreso un minore d’età, nei cui confronti è stata disposta su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni la misura cautelare personale del collocamento presso un Istituto Penale per i Minorenni (IPM).