UniCamillus, a Venezia primi studenti Medicina verso la pratica clinica

(Adnkronos) – Un nuovo traguardo per UniCamillus a Venezia: ieri nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, gli studenti del quarto anno del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia hanno ricevuto il camice bianco nel corso della White Coat Ceremony. Si tratta della prima coorte della sede veneta dell’Ateneo a raggiungere questa tappa del percorso universitario. La vestizione segna simbolicamente il passaggio dalla formazione teorica all’attività sul campo e l’inizio dei tirocini clinici, durante i quali gli studenti potranno confrontarsi direttamente con i pazienti e con la realtà del lavoro in ambito sanitario. La White Coat Ceremony è una tradizione diffusa nelle facoltà di Medicina di tutto il mondo: un momento solenne che accompagna gli studenti nel loro primo ingresso nella professione medica e richiama i valori etici e umani che dovranno guidarli nel rapporto con i pazienti. “La consegna del camice bianco è uno dei momenti più significativi del percorso di uno studente di Medicina: per questi ragazzi, la formazione entra in una nuova fase, fatta di esperienza diretta, incontro con i pazienti e responsabilità – afferma Gianni Profita, Rettore di UniCamillus – Per il nostro Ateneo è anche un traguardo importante: sono i primi studenti della nostra sede di Venezia a raggiungere il quarto anno e ad affacciarsi alla pratica clinica. Siamo orgogliosi del percorso compiuto finora e consapevoli del valore del nostro impegno in questo territorio. Formare nuovi medici significa contribuire al futuro della sanità, mettendo al centro non soltanto le competenze scientifiche, ma anche la capacità di ascoltare, comprendere e prendersi cura delle persone. È questo il significato più profondo del camice che oggi i nostri studenti indossano”. "L’università è il luogo del sapere, della ricerca e della formazione, che contribuisce ogni giorno alla crescita del Paese, alle scoperte scientifiche e alla diffusione della cultura, elementi che arricchiscono la nostra esistenza – ha aggiunto Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani -. La formazione di nuovi professionisti della salute, preparati a coniugare rigore scientifico, vocazione umanitaria e apertura internazionale, costituisce infatti una risorsa strategica per il futuro della nostra sanità". "Ringrazio UniCamillus per aver scelto di investire su Venezia e per aver creduto nelle potenzialità della nostra città come luogo in cui studiare e costruire il proprio futuro professionale – ha detto il sindaco di Venezia, Simone Venturini – La consegna del camice bianco rappresenta per gli studenti un passaggio importante, che li avvicina alla pratica clinica e alla responsabilità della cura. Venezia è orgogliosa di aver accompagnato la crescita di questa esperienza universitaria e intende creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di restare e lavorare nel nostro territorio. Abbiamo bisogno di nuovi professionisti della salute: investire nella formazione significa investire nel domani delle nuove generazioni e nella qualità dei servizi per la comunità". La cerimonia si è aperta con l’ingresso del Corteo Accademico e i saluti istituzionali del Rettore Profita e del Comune di Venezia, rappresentato dalla vicesindaca Francesca Zaccariotto. "L'arrivo di Medicina a Venezia è un traguardo a cui abbiamo aspirato tanto e che ci rende orgogliosi – ha sottolineato Zaccariotto – La scelta di UniCamillus di venire a Venezia porta nuove opportunità formative e giovani preparati, che sono una grande ricchezza per la città. Come istituzioni, vogliamo creare le condizioni perché questi giovani possano crescere e costruire il proprio futuro a Venezia e in Veneto. Venezia vuole essere accanto a questi studenti e dimostrare di essere non solo una città dalla grande storia, ma anche una città che investe nel futuro e nelle nuove generazioni". Mario Bassano, Amministratore delegato della Fondazione Villa Salus (Villa Salus di Mestre, San Raffaele Arcangelo di Venezia, Irccs San Camillo al Lido e Poliambulatorio Santa Marina), ha consegnato al Rettore Profita una targa di riconoscimento e di stima per la collaborazione avviata ormai da anni. "È con vero piacere che consegniamo al Rettore Profita una targa a suggello e ricordo delle fatiche per riuscire a varare l’ambizioso progetto di una università privata di Medicina in Veneto – le parole di Bassano – e anche per ringraziare famiglie e studenti che hanno aderito con convinzione ed entusiasmo a questa che ormai non è più soltanto una facoltà, ma una realtà consolidata e di stimolo ed esempio per tutto il Paese. UniCamillus è ormai un punto di riferimento nella formazione di quelle che saranno le forze in campo della sanità del Terzo millennio”. Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti degli studenti, Ginevra Lando e Giada Maccatrozzo, e di Gabriella D’Orazi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia della sede di Venezia Lido. "Oggi più che mai – ha evidenziato D’Orazi – nella complessa transizione verso una medicina moderna dominata dall'intelligenza artificiale e dalle nuove frontiere tecnologiche, questo camice assume un significato profondo. Ricorda che nessuna macchina potrà mai sostituire l'empatia, l'ascolto e la responsabilità etica della cura umana. Ricorda ai nostri futuri medici che la loro missione non sarà solo curare la malattia, ma anche promuovere con forza la cultura della prevenzione. Celebriamo oggi l'inizio del loro impegno verso la scienza e, soprattutto, verso la persona”. Nel corso della cerimonia è intervenuto anche Giovanni Leoni, presidente dell’Ordine dei Me-dici di Venezia. Momento clou la vestizione: gli studenti sono saliti sul palco per indossare il ca-mice bianco e ricevere la pergamena. A introdurre la lettura della Dichiarazione di Ginevra è sta-ta Anna Caterina Milanetto, associata di Chirurgia generale in UniCamillus. La serata si è conclusa con un’esibizione al pianoforte del Maestro Helge Antoni e il saluto finale del Rettore. UniCamillus – informa una nota- è arrivata a Venezia nel 2023. Il 18 dicembre di quell’anno si è tenuta, presso l’Irccs San Camillo, la prima lezione di Medicina nella sede veneta dell’Ateneo. Oggi, i primi studenti raggiungono il quarto anno e si preparano a iniziare la formazione clinica. Da quest'anno, inoltre, la presenza dell'Ateneo sul territorio si amplia con il nuovo campus di Venezia Mestre, in Piazzale San Lorenzo Giustiniani, dedicato alla formazione in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. La struttura, con aule didattiche, laboratori e spazi attrezzati per la simulazione medica, rappresenta un ulteriore investimento di UniCamillus nello sviluppo della formazione universitaria in Veneto e nella preparazione dei medici e degli odontoiatri di domani. La formazione di nuovi professionisti sanitari – si legge – si inserisce in un quadro di difficoltà per la medicina territoriale. Secondo il report della Fondazione Gimbe del 17 marzo 2026 – basato sui dati Sisac al 1° gennaio 2025 – in Italia si stima una carenza di 5.716 medici di medicina generale, distribuita in 18 Regioni e Province autonome. Il Veneto, con un deficit stimato di 747 medici, è la seconda regione più in difficoltà dopo la Lombardia. A pesare è anche il carico assistenziale: in Veneto ogni medico di famiglia ha in media 1.526 assistiti, contro i 1.383 della media nazionale. A livello italiano, inoltre, tra il 2019 e il 2024 – dettaglia la nota – il numero di medici di medicina generale è diminuito di 5.197 unità e, tra il 2025 e il 2028, sono attesi altri 8.180 pensionamenti. Dati che evidenziano la necessità di investire nella formazione e nel ricambio generazionale dei professionisti della sanità. In questo contesto, UniCamillus rinnova il proprio impegno nella formazione dei futuri professionisti sanitari. Sono attualmente aperte, fino alle ore 13 del 16 novembre 2026, le iscrizioni ai test di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, entrambi in lingua italiana, per l'anno accademico 2026/2027. I corsi sono disponibili anche presso il nuovo campus di Venezia Mestre. I bandi di ammissione e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito dell'Ateneo all’URL https://unicamillus.org/servizi/bandi-di-ammissione/.

—universitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)