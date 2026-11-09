Ue, Tosi (Fi): ‘no pregiudizi ideologici in revisione direttiva tabacco’

(Adnkronos) – La revisione della direttiva europea sul tabacco e sui prodotti contenenti nicotina "deve essere affrontata con serietà, equilibrio e soprattutto sulla base delle evidenze scientifiche": le scelte legislative "non possono essere guidate da pregiudizi ideologici, ma devono fondarsi su dati e valutazioni oggettive". Lo dichiara all'Adnkronos Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia (Ppe), interpellato riguardo a rapporti di stampa secondo cui esponenti del gruppo dei Socialisti (S&D), dei Verdi (Greens/Efa) e dei Liberali (Renew) si starebbero muovendo dietro le quinte per assicurarsi che la proposta in arrivo della Commissione europea equipari tutti prodotti alle sigarette tradizionali, senza differenziare tra i prodotti a combustione e le alternative come le sigarette elettroniche. L'europarlamentare sottolinea di condividere l'approccio richiamato dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani nella lettera indirizzata da quest'ultimo al Commissario europeo alla Salute, Olivér Várhelyi: "ogni modifica normativa deve essere preceduta da un'attenta valutazione d'impatto e da un confronto sulle sue effettive conseguenze". La tutela della salute pubblica "resta una priorità, e non può tradursi in divieti generalizzati o misure indiscriminate che rischiano di penalizzare l'innovazione e compromettere un'intera filiera produttiva strategica per l'Italia", prosegue Tosi, osservando che il comparto "genera investimenti, occupazione, gettito fiscale ed esportazioni, coinvolgendo agricoltura, manifattura e ricerca tecnologica". "È fondamentale, quindi, considerare anche le ricadute economiche e industriali di eventuali nuove restrizioni, tutelando le imprese e i posti di lavoro senza rinunciare agli obiettivi di salute pubblica. L'Europa deve saper coniugare con equilibrio la protezione dei cittadini con la competitività del proprio sistema produttivo e lo sviluppo tecnologico", conclude l'europarlamentare.

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