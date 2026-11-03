Ucraina, proteste e caos Kiev. Budanov smentisce torture ai disertori: “Una messa in scena”

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L'Ucraina alle prese con una controversa vicenda, tra accuse di torture da parte dei soldati e smentite delle autorità. L'episodio che anima i canali Telegram e trova ampio spazio anche sul Kyiv Independent, accanto alla cronaca relativa alla guerra, è avvenuto nella serata di ieri a Petropavlivska Borshchahivka, alla periferia di Kiev. Centinaia di cittadini si sono radunati nei pressi di un edificio anonimo, presidiato da soldati della Guardia Nazionale. Ad accendere la miccia, voci – che il Kyiv Independent definisce "non verificate" – secondo cui all'interno della struttura sarebbero stati trattenuti illegalmente diversi uomini. La situazione è rapidamente degenerata quando i manifestanti hanno iniziato a lanciare uova e oggetti contro gli agenti di polizia e i membri della Guardia Nazionale, che hanno reagito lanciando lacrimogeni e sparando colpi in aria. Il 1° Corpo della Guardia Nazionale 'Azov' e la polizia nazionale hanno smentito le accuse relative a detenzione illegale, torture o decessi all'interno dell'edificio. Secondo i militare, la struttura veniva utilizzata per ospitare in totale 17 uomini appena mobilitati – quindi recentemente arruolati – e militari in attesa di procedimenti relativi ad atti di diserzione e all'allontanamento non autorizzato dalla propria unità. In un clima rovente, sul posto è arrivato anche Kyrylo Budanov, capo dell'Ufficio del presidente Volodymyr Zelensky.

Budanov ha, sostanzialmente, puntato il dito contro un'operazione di propaganda che ha prodotto una sorta di messa in scena. Ad innescare il caos, sarebbe stata la presenza di un'ambulanza, riconducibile ad una donna – identificata come Valentina Moloda – già nota alle autorità. "La donna si è travestita da paramedico e ha prenotato un'ambulanza in anticipo. Insieme all'autista, ha effettuato un sopralluogo della struttura almeno tre giorni prima dell'incidente", ha detto Budanov. Le indagini hanno appurato che la donna era in contatto con canali Telegram utilizzati come megafono nella vicenda. "Le motivazioni della donna sono ancora sconosciute: l'inchiesta sta cercando di stabilire se abbia agito per motivi personali, se cercasse di attirare l'attenzione su di sé o se sperasse di ottenere denaro", il resoconto della polizia. Budanov ha affermato che le persone che avevano realmente bisogno di assistenza medica – poche tra quelle presenti nell'edificio – sono ricoverate in ospedale. Gli eventi a Petropavlivska Borshchahivka sono inaccettabili per lo Stato e danneggiano l'unità degli ucraini, specialmente di fronte alla minaccia russa. Le forze dell'ordine e gli organi competenti stanno chiarendo tutti i dettagli per stabilire un quadro oggettivo e completo degli eventi, adottare le misure necessarie per perseguire i responsabili e prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro. In questo momento stiamo elaborando tutte le decisioni necessarie con il blocco delle forze dell'ordine per una reazione adeguata e per prevenire provocazioni", le parole affidate ai social. "Esorto tutti gli ucraini a farsi sempre guidare dagli interessi della nazione e dello Stato nell'adozione di qualsiasi decisione e nella gestione di situazioni conflittuali. È noto con certezza che gli eventi di ieri non sono avvenuti senza influenze", aggiunge facendo riferimento ad una 'regia'. "Le persone specifiche e gli iniziativi di questi eventi saranno sicuramente identificati e puniti, così come verranno tratte le conclusioni all'interno delle strutture di sicurezza. La Procura Generale e gli organi competenti hanno già avviato un'indagine obiettiva".

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