Santa Caterina. Incontro tra il sindaco e il sottosegretario di Stato agli affari esteri Massimo Dell’Utri: “L’obiettivo è instaurare relazioni e fare rete”

SANTA CATERINA. Visita a Santa Caterina Villarmosa del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Massimo Dell’Utri. A parlare dell’incontro è stato il sindaco Giuseppe Natale: “Un incontro importante, durante il quale abbiamo affrontato le opportunità di internazionalizzazione delle nostre imprese, la possibilità di aprirsi a nuovi mercati e di investire anche oltre i confini nazionali. Il Sottosegretario Massimo Dell’Utri ha manifestato grande disponibilità a sostenere il nostro territorio e ad accompagnarci nella ricerca di nuove opportunità e occasioni di sviluppo”.

Il sindaco, nel plaudere alla disponibilità politica dimostrata da parte del sottosegretario nisseno, ha poi ribadito: “È questa la nostra visione.. instaurare relazioni e fare rete, al di là delle appartenenze politiche e delle sensibilità personali, mettendo sempre al primo posto l’interesse esclusivo della nostra comunità. Vogliamo far conoscere e portare Santa Caterina Villarmosa all’interno dei palazzi in cui si assumono le decisioni importanti, affinché il nostro territorio possa avere voce, essere protagonista e cogliere nuove opportunità di crescita. Un impegno chiaro. Costruire ponti, creare opportunità e lavorare insieme per il futuro della nostra comunità!”.