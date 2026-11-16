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San Cataldo. Acqua non potabile. Modaffari (Riprendiamoci la Città): “Oltre ai disagi continui, anche l’aumento delle tariffe?”

Redazione 1

San Cataldo. Acqua non potabile. Modaffari (Riprendiamoci la Città): “Oltre ai disagi continui, anche l’aumento delle tariffe?”

Lun, 16/11/2026 - 14:32

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SAN CATALDO. Ancora un intervento del consigliere comunale Giampiero Modaffari a proposito dei disagi legati all’acqua non potabile e al fatto che, a questi disagi potrebbe aggiungersi il fatto che i cittadini possano pagare gli aumenti previsti. “I cittadini di San Cataldo sono stanchi. Stanchi di un servizio idrico che presenta criticità, interruzioni e disagi, costringendo famiglie, anziani, attività commerciali e imprese a sopportare difficoltà e costi aggiuntivi. Oggi siamo di fronte a una situazione ancora più preoccupante: l’acqua distribuita nelle nostre abitazioni è stata dichiarata non potabile per il superamento dei limiti del manganese.

Un’emergenza che ha costretto e costringe tante famiglie ad acquistare acqua imbottigliata e che solleva interrogativi sulla sicurezza delle riserve idriche domestiche e sulle spese necessarie per la loro eventuale pulizia. E mentre i cittadini affrontano tutto questo, apprendiamo dalla stampa che i sindaci dell’ATI di Caltanissetta avrebbero approvato un aumento delle tariffe idriche del 6,5% annuo. Come si può parlare di aumenti quando non si riesce ancora a garantire un servizio idrico continuo, efficiente e soprattutto sicuro?

Al sindaco di San Cataldo rivolgo pubblicamente una domanda: Ha partecipato alla seduta dell’ATI che ha approvato l’aumento delle tariffe? E, soprattutto, quale posizione ha assunto? Ha votato a favore, contro oppure si è astenuto? In alternativa cosa avrebbe fatto se presente? I cittadini hanno diritto di conoscere le scelte compiute dai propri rappresentanti istituzionali. Prendiamo atto delle iniziative e delle diffide recentemente annunciate dal Sindaco, ma riteniamo che alle dichiarazioni debbano seguire risultati concreti.

Come consigliere comunale e capogruppo di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, ritengo necessario pretendere trasparenza sulle analisi dell’acqua, tempi certi per il ripristino della potabilità e misure di sostegno per le famiglie e le attività economiche danneggiate. Chiediamo inoltre che vengano verificate tutte le possibilità di ottenere riduzioni delle bollette, indennizzi e risarcimenti per i disservizi e i danni effettivamente subiti. Non è accettabile che i cittadini debbano sostenere ulteriori spese per procurarsi acqua potabile e, contemporaneamente, subire aumenti tariffari”.

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