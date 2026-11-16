Campofranco. Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2026/2028

CAMPOFRANCO. Il Consiglio Comunale di Campofranco, riunito mercoledì 11 novembre 2026 in seduta straordinaria urgente, ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2026/2028 e il Documento unico di programmazione (Dup). Sono gli atti che stabiliscono risorse, priorità e investimenti del Comune per i prossimi tre anni. Il bilancio ha ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti. Il Revisore ne ha attestato coerenza, congruità e attendibilità e ha verificato il rispetto degli equilibri previsti dalla legge.

Questi i numeri principali:

Spesa corrente 2026: 4,27 milioni di euro, l’8% in meno rispetto alle previsioni definitive 2025

Investimenti 2026: 658 mila euro

Debito in costante riduzione: da 1,37 milioni di euro a inizio 2024 a 751 mila euro previsti a fine 2028 (- 45%), senza nuovi mutui

Interessi passivi pari allo 0,89% delle entrate correnti, contro un limite di legge del 10%

Nessun debito fuori bilancio

Aliquote dell’addizionale IRPEF invariate e tariffe di mensa, asilo nido e impianti sportivi confermate

Previste più risorse per strade: da 30.000 a 130.000 euro (+ 333%),

Verde pubblico e decoro urbano: da 10.000 a 15.000 euro (+ 50%)

Sport e tempo libero: da 117.500 a 167.978 euro (+ 43%)

Cultura: da 48.000 a 56.000 euro (+ 17%)

Politiche sociali e famiglia: oltre 568 mila euro

Tra gli interventi programmati

Manutenzione straordinaria delle strade: 130 mila euro nel 2026, 370 mila euro nel triennio

Manutenzione straordinaria di immobili e impianti: 50.000 euro

Riqualificazione di Via Petix e Via Ippolito: 200.000 euro, di cui 50 mila euro di contributo regionale

Tettoia fotovoltaica al campo sportivo “A. Virciglio”: 100.000 euro, di cui 50 mila euro di contributo regionale

Manutenzione del patrimonio comunale: 64.000 euro

Verifiche di adeguatezza sismica (2027-2028), abbattimento delle barriere architettoniche e nuovi loculi cimiteriali

Gli altri atti approvati

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il 2027

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie

Aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco nel 2025

Quattro mozioni del consigliere Salvatore Tulumello:

installazione della “Panchina tricolore”

indirizzi per il progetto “Case a 1 euro”

continuità educativa all’asilo nido comunale

messa in sicurezza della Chiesa cimiteriale e realizzazione di servizi igienici accessibili.