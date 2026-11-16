Droga nascosta in un casolare nel Catanese, un arresto

Mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish: un 26enne di Biancavilla, nel Catanese, e’ stato arrestato perche’ ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. La droga e’ stata trovata nel corso di alcune perquisizioni nelle aree periferiche del paese, in contrada Scrifi/Erbe Bianche. Qui, all’interno di un fondo agricolo, gli investigatori hanno individuato un casolare dal quale fuoriusciva un tubo in cemento utilizzato per il deflusso delle acque piovane. Proprio all’interno di quel tubo, nascosti sotto alcune pietre, sono stati scovati diversi involucri contenenti droga, insieme a un bilancino elettronico perfettamente funzionante. Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato due buste contenenti la droga. Nel corso degli accertamenti il proprietario del terreno ha riferito ai carabinieri che quel fondo era stato ceduto informalmente ad un 26enne di Biancavilla, per raccogliere olive e fichi d’India. L’unico responsabile della droga nascosta li’ era proprio quel ragazzo, che mascherava la sua attivita’ illecita con la droga, fingendosi agricoltore. (AGI)